Juan Antonio Coloma (UDI): "Bajaría muchos impuestos, porque el interés de invertir superaría por mucho su costo"

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), dice no recordar climas políticos más serenos y probablemente sea signo de los tiempos.

Pero, reflexiona, que “la diferencia en este caso, es que el clima político está marcado por las incertezas” que tienen que ver con los ejes del Gobierno respecto de su itinerario político, como la nueva Constitución que fracasó en septiembre y se inició un nuevo proceso y una incerteza muy profunda en el ámbito económico, donde –subraya- el Gobierno no ha sabido dar con el “tono” para sacarle partido a riquezas que Chile tiene, como el litio y las energías renovables, y que el mundo necesita.

En esta conversación con Diario Financiero, el parlamentario opositor se muestra en total convergencia con la directiva de su partido en materias de contingencia, pero intenta ser menos confrontacional en sus apreciaciones, aunque plantea sus posiciones con firmeza. Aquí señala, entre otras cosas, que la UDI es un partido confiable y que el Partido Republicano está en una “encrucijada” en materia constitucional, porque “su ánimo original era más bien votar en forma distinta de la que hoy día están relativamente obligados a hacerlo”, entre otros temas.

-¿Diría que se generó una especie de tormenta perfecta para este Gobierno a partir de que no se están aprovechando estas oportunidades?

-Se juntaron muchos elementos, pero no cabe duda que al haber planteado como eje de su acción en lo político el cambio constitucional y en lo económico el alza de impuestos, habiendo fracasado en ambos, se genera ese clima de incertezas .

-¿Y cuál sería la salida para eso?

-Desde mi perspectiva, en vez de enfocarse excluyentemente en el tema tributario, debiera poner el foco en hacer una agenda de segundo tiempo, reiniciando un ciclo económico que apunte al crecimiento, porque ahora se nos da esa coyuntura que, quizás en cualquier otro gobierno habría sido un sueño, en donde el mundo pide las cosas que Chile tiene. Hay que recomponer el clima, pero dando certezas donde hoy día no las hay, como en la economía.

-Sin embargo, el Gobierno está tratando de llegar a un acuerdo en torno a un pacto fiscal, ¿hay alguna posibilidad de avanzar en eso?

-El actual Gobierno, desde su inicio, planteó como el gran eje de su acción económica el aumento de impuestos. Yo creo que eso fue, en ese momento y sigue siéndolo, un profundo error, y ahí tenemos una diferencia de diagnóstico. Porque pienso que la gran prioridad de Chile es volver a crecer, de manera que por esa vía se obtengan más recursos.

-Suena razonable el discurso de su sector acerca de cómo se piden más recursos si se están malgastando, pero nunca está disponible para subir impuestos.

-Primero, tenemos un problema de discrepancia de diagnóstico, el Gobierno cree que la prioridad económica es subir impuestos y yo que es cómo volver a hacer que Chile crezca. Los mecanismos para una cosa y para otra no sólo son diferentes, a veces son contrarios. Segundo, a eso se ha incorporado una duda acerca de cómo se están gastando los recursos. Tercero, sí creo que en una sociedad el crecimiento es por lejos la mejor forma de allegar recursos al Estado para efecto del gasto público. Eso no significa que nunca se puedan subir los impuestos, yo he sido parte de acuerdos tributarios que supusieron aumento de impuestos, como el royalty minero.

-¿Cuál es la diferencia?

-Que ahí hay una actividad que está en desarrollo y podía ajustarse respecto de niveles internacionales. Había que generar certezas en un mundo que las requiere para la inversión a largo plazo. Hay momentos en que uno puede hacerlo, pero hay muchos otros en que más que subir, bajaría muchos impuestos, porque se generaría un interés de invertir que superaría por mucho el costo que eso supondría.

-¿Cuáles tributos que cumplan con esa premisa rebajaría?

-Varios. Por ejemplo, eximiría a emprendimientos nuevos del pago de impuestos a la renta por un periodo determinado. Eso se ha hecho y ha sido muy exitoso. Hay que entender que a través de los impuestos se pueden incentivar conductas y emprendimientos. Sobre todo, entendiendo que nos tocó un ciclo donde el cobre está en un buen precio y tenemos el litio.

“Ha faltado capacidad de adaptación”

-Pero el litio no va a durar para siempre

-Hace días, un titular del diario financiero decía que Argentina, China y Zimbawe lideran la cartera mundial de proyectos de litio al 2026 y que Chile no figura en el listado. ¿Cómo no somos capaces de meterle máxima velocidad a una riqueza que sabemos que dura poco? Y veo un gobierno que entiende que tiene algo, pero que no actúa en consecuencia. Hubo muchos boom que Chile vio pasar por el lado y ahora tenemos un boom, el soñado, el boom del litio. Y siento que no estamos activados para aprovecharlo en toda su intensidad y de esa manera hacer un cambio de giro en la economía para que no nos acostumbremos a no crecer o crecer al 2%.

-¿Es el diagnóstico errado que impide encontrar la fórmula para crecer?

-Tuvimos un primer tiempo muy importante para Chile, muy bueno. Después entramos a una modorra del entretiempo y, ahora, estamos jugando el segundo tiempo, pero tenemos que hacer los cambios mentales, como hacen los entrenadores para aprovechar este escenario.

-Siguiendo con su jerga futbolística, ¿este diagnóstico equivocado tendrá ver con la inexperiencia del entrenador?

-Probablemente, el entrenador tenía otro modelo de equipo. Pero a los países les toca enfrentar lo que les toca. Este Gobierno asume y, a poco andar, tiene el efecto de los retiros, que generó una inflación muy alta; se suma la invasión de Rusia a Ucrania, que también le genera una complejidad. Pero si hay cambio de circunstancias, tiene que entender que tiene que cambiar la estrategia del equipo.

-¿Ha sido muy rígido este Gobierno?

-Sí, creo que le ha faltado capacidad de adaptación a los cambios que el mundo está exigiendo y, básicamente, comprensión de hacia dónde debemos ir.

-Como se están dando las conversaciones por el pacto fiscal, parece que no hay espacio para avanzar en eso, porque la UDI no está disponible a subir impuestos, ¿es así o no?

-Si después de todo lo que estoy planteando me dicen que van a subir los impuestos entonces, no pues. El recorrido que se debería hacer en este minuto, particularmente con todo lo que hemos visto durante este primer año y medio es ponernos de acuerdo para mejorar los incentivos, para aprovechar la riqueza del litio, para ahorrar como Estado. Todo eso para generar inversión.

-¿Y en materia de pensiones?, porque también se ve muy lejano un acuerdo.

-En estos años, en materia previsional, han pasado cosas que son importantes de remarcar y en que, a diferencia de otros temas, sí ha habido cambios importantes. En una primera etapa el Pilar Solidario de la Presidenta Michelle Bachelet ayudó a entregar un mínimo de dignidad a personas que estaban muy desfavorecidas. Y, después, la PGU fue un tremendo avance para mejorar esos mínimos y supuso también un esfuerzo fiscal que no fue neutro. Por otro lado, los retiros tuvieron un efecto nefasto en la economía, pero también un efecto interesante desde la perspectiva de los fondos son de las personas.

-¿Eso qué significa?

-Que esta etapa hay que abordarla desde una perspectiva técnica que contemple la comprensión de las personas, que tienen mucho que decir. Entonces, se debería apuntar a que el 6% adicional vaya a cotización individual y la PGU solventarla de otra forma. Le voy a decir una cosa, cuando salgo a terreno, la gente en la calle me dice ‘con mi platita, no pues’. Y concentrando el 6% adicional en las cuentas individuales es la única forma de asegurar pensiones dignas hacia adelante.

-Con la mano en el corazón, ¿cree que han sido una oposición constructiva?

-Tengo la absoluta convicción de que sí. Fui presidente de la Comisión de Hacienda durante un año y no hubo ningún proyecto en el que, al final, no llegáramos a un acuerdo, en el Senado por lo menos. Uno puede ser parte interesada y no ser tan justo, pero si uno hace comparación de oposiciones, nosotros hemos sido súper razonables.

-Se lo preguntaba, porque el diputado Raúl Soto dice que la oposición le ha negado la sal y el agua al Gobierno.

-No lo comparto para nada. Hemos estado dispuestos y con buena voluntad a acordar todo aquello que entendemos es bueno. Hagamos memoria, la oposición anterior rechazó el presupuesto y tuvimos que ir a una Comisión Mixta para reponerlo; se opuso al salario mínimo todas las veces.

“El proceso constitucional depende del Partido Republicano”

-El proceso constitucional no se ve muy bien, ¿cree que si fracasa este segundo intento haya piso para seguir?

-Honestamente no lo creo. Estoy convencido que el problema constitucional no era el eje de la discusión durante el estallido social y de violencia, probablemente habían otros detonantes más poderosos. Creo que esto se mezcló con una situación de desánimo, desesperanza, de sensación de abuso, de rabia, de violencia, que derivó en un cuadro muy dramático; y creo que el estallido de octubre ha sido el momento más dramático que ha tenido nuestro país en este siglo. Obviamente, había que buscar una fórmula que permitiera una válvula de escape y surgió el acuerdo. Así es que no siendo el tema más relevante se le dio a ese proceso un carácter sanador. Pero con un sentido de realismo tenemos que entender que éste es el esfuerzo final.

-¿El Congreso está más preparado que antes para reformar la Constitución?, se lo pregunto por la serie de cambios a los quórums.

-No creo que el Congreso reemplace el rol constituyente en su integridad, pero hay temas en los que sí podría . Pero pido no adelantarnos a ese escenario, porque estamos en medio del proceso y uno trataría de que ojalá se llegue a acuerdos importantes.

Prohibir el impuesto al patrimonio “me hace sentido”

-¿Qué tan de acuerdo está usted con las enmiendas más polémica del Partido Republicano como eximir de impuestos a la vivienda principal?

-Comparto algunas de las enmiendas, otras me resultan más complejas. De ésta en particular, entiendo la filosofía, pero en principio es de aquellas que no comparto, porque habría que subrogarlo con otro tipo de impuestos, que no se me ocurre cuáles pueden ser.

-¿Y prohibir el impuesto al patrimonio?

-Me hace sentido. No sé si es que debiera o no estar en la Constitución, pero es deseable que no se graven los patrimonios, porque todos los efectos que se han estudiado han sido negativos, como la fuga de capitales. Porque nadie se hace cargo, pero la cantidad de capitales que ha salido de Chile por temor a este impuesto han sido enormes, desincentivan la inversión y son complejos de aplicar.

-¿Cómo diría que está actuando el Partido Republicano? Porque algunos dicen que está ocurriendo lo mismo que en el primer proceso, pero al revés.

-No, no creo eso, honestamente. Creo que el Partido Republicano está en una disyuntiva, porque generó la fuerza de su elección básicamente en el rechazo y nadie calculó nunca que podrían llegar a tener la mayoría que tienen. Hoy día, el proceso, depende ellos y están en una encrucijada, porque su ánimo original era más bien votar en forma distinta de la que hoy día están relativamente obligados a hacerlo. Ahora, esto noticia en desarrollo.

La UDI: “Somos un partido confiable”

-¿Cómo recibe las críticas especialmente hacia la UDI de que el Partido Republicano lo estaría arrastrando a radicalizarse?

-No creo. Nosotros hemos tenido una posición más o menos parecida siempre, porque hemos tratado de ser siempre un partido confiable, con principios y capacidad de influir con roles de liderazgo en el país. Esa es una ecuación compleja que nos hace confiables, pero también de que tenemos capacidad de entenderse cuando lo requiere el interés del país. Ese es nuestro sello y nuestra característica.

-¿Tiene confianza en que después de este Gobierno vendrá uno de su sector y cómo la UDI está enfrentando ese proceso?

-Uno tiene que saber que la rueda de la fortuna no está clavada y que en los tiempos modernos los cambios son más fluidos y menos certeros de lo que eran antes. Dicho lo cual, obviamente, nuestro sector tiene muchísimas más posibilidades que cualquier otro de tener un buen resultado en las elecciones presidencial y parlamentaria que vienen. Porque este Gobierno ha generado una desilusión importante y los sectores de centroizquierda están muy disminuidos. La opción de nuestro sector está mucho más fortalecida y, además, tenemos buenos candidatos para eso.

-Cuando dice buenos candidatos, ¿está pensando en Evelyn Matthei, en José Antonio Kast que marcan más en las encuestas?

-Usted me preguntó por la UDI y Evelyn Matthei es una militante de la UDI, tiene una gran opción, porque ha hecho una buena tarea y ha marcado un sello.

Temporal: “Hay que prepararse en grande”

-Hace unas semanas Alessandri decía que el Gobierno había aprendido algo del temporal anterior y que ahora está haciendo las cosas mejor, ¿comparte esa mirada?

-Me cuesta mucho hablar del tema porque es muy angustioso. Creo que obviamente hubo más comprensión de lo que estábamos enfrentando en este caso y eso es positivo. Pero, con la misma fuerza digo que hay temas en el corto plazo, como las ayudas económicas básicamente a las PYME y al pequeño agricultor del primer temporal que aún no llegan y ya tenemos el otro temporal. Esto se lo planteé al Gobierno, porque tenemos que entender que el Estado debe ser eficiente, incorporando el factor de velocidad de respuesta con mucha más energía. Yo estuve en El Maule con el Presidente y le dije estas cosas con el ánimo de aportar y ha habido capacidad de escuchar y eso lo valoro.

-¿Entonces cuál es el problema?

-Lo que pasa es que tenemos que entender que tenemos que empezar a buscar soluciones de infraestructura basadas en la naturaleza y creo que este es un desafío gigante.

-¿Cómo cuáles?

-Yo represento una región agrícola que está sometida al estrés del cambio climático con mucho más fuerza que otras, porque tenemos inundaciones dramáticas y después sequías atroces; y no es posible entender cómo soluciones para la naturaleza se demoran décadas y en esto me refiero a hartos gobiernos para atrás. Por ejemplo hay partes de la región que sufren más estos embates de la naturaleza que otras, aunque toda la región los sufre, y la diferencia de las que sufren más con las que sufren menos es que estas últimas tienen embalses y hay capacidad de acumular parte importante del agua. Entonces, hay que prepararse en grande.

-¿Se requiere más infraestructura para enfrentar este tipo de situaciones?

-Absolutamente. Hay un famoso embalse sobre el que ha habido una tremenda discusión durante 16 años, que es el de La Jaula en Teno, que regaría 50 mil hectáreas en el verano. ¡No puede ser! Es terrible porque el 86% del agua que cae en El Maule llega al mar sin ningún tipo de uso y eso me parece increíble. Tenemos que entender que la infraestructura tiene que tener una vinculación con lo que la naturaleza nos está diciendo. Y ahora se está dando algo que no habíamos visto antes, que llueve con la isoterma muy alta y provoca lo que estamos viendo ahora.

-¿Lo conversó con el Presidente?

-Lo conversé largamente con el Presidente y creo que él lo comprende bastante. También lo hablé con la ministra de Obras Públicas y veo que hay conciencia, lo que pasa es que este es un Estado muy lento, muy burocrático.