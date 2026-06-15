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Marcela Hernando, presidenta de la Comisión Revisora de la AC contra Grau: “Ha habido muchas opiniones y se ha ido polarizando el ambiente en la comisión”

La diputada radical y exministra de Minería durante el gobierno de Gabriel Boric, señala que desde la experiencia que ha tenido de otras acusaciones constitucionales “el ambiente es más tranquilo, hay menos animadversión, cuando el acusado no está presente” en la instancia.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 15 de junio de 2026 a las 12:47 hrs.

Cámara de Diputados acusación constitucional Hacienda Exministro Oposición Claudia Rivas
<p>Marcela Hernando, presidenta de la Comisión Revisora de la AC contra Grau: “Ha habido muchas opiniones y se ha ido polarizando el ambiente en la comisión”</p>

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