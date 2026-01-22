Miradas dispares frente a la reforma tributaria de Quiroz y los desafíos de las carteras económicas

Desde el Congreso analizan en este ámbito al futuro Gobierno e instruyen a los ministros que estarán a cargo.

El Presidente electo, José Antonio Kast, presentó a los integrantes de su primer gabinete, ese con el que entrará a La Moneda el 11 de marzo. Y quien será el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, ya anunció que el 01 de abril ingresará la reforma tributaria.

¿Qué efecto tuvieron sus palabras en el Congreso y cuáles son los desafíos de los ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo?

Desde la sede legislativa se refieren al tema y al anuncio del futuro inquilino de Teatinos 120.

Desde el punto de vista del senador oficialista de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), son varios desafíos que tienen estos ministros. “En el área laboral, hay que recuperar la capacidad de generar más empleo”, enfatiza; y, al mismo tiempo, hay que pensar en el futuro, “haciéndose cargo de los cambios que va a implicar en el mercado laboral la inteligencia artificial”, para “mejorar la productividad del recurso humano”.

Y manifiesta su esperanza acerca de que, en Hacienda, “los cambios tributarios no vuelvan a generar incertidumbre entre los inversionistas extranjeros”, pero advierte que “si se van a hacer rebajas a los impuestos de las empresas, es de la esencia que estos sean compensados”.

Asimismo, plantea que se deberá avanzar en reducir el déficit para tratar de retomar la convergencia en la regla fiscal. De cara a estos objetivos, señala, los nuevos ministros tendrán que tener “capacidad de diálogo” y “ser prudentes a la hora de generar acuerdos”.

Para el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Boris Barrera (PC), el principal desafío de Quiroz será “explicar cómo va a recortar los US$ 6.000 millones en 18 meses, como comprometieron en su programa, sin desmantelar al Estado ni recortar derechos sociales”.

Adicionalmente, asegura que es una “muy mala noticia para la economía del país” su anunció en materia tributaria, ya que “una reducción del impuesto a las utilidades de las grandes empresas no sólo hará más ricos a los altos patrimonios, sino que implica un reducción drástica en la recaudación fiscal”.

A su juicio, el “gran desafío” de Mas “será demostrar que su agenda no será un traje a la medida para las grandes empresas y que detrás de su gestión estará la preocupación por las pymes y las mipymes”. Mientras que Rau deberá implementar leyes como la de las 40 horas y la reforma de pensiones, “de buena manera y tal como se legislaron en el Congreso”.

“Obsesión por bajar los impuestos a las grandes empresas”

Desde el punto de vista del presidente de la Comisión de Economía del Senado, el también PC Daniel Núñez, el reto de esta cartera será promover la inclusión financiera de quienes no tienen acceso al sector ni al crédito, combatiendo el crédito informal.

Respecto de Hacienda, indica que el desafío de Quiroz será “no impulsar políticas que desfinancien al Estado y dejar de lado la obsesión por rebajar impuestos a las grandes empresas”.

En lo que respecta a la cartera de Trabajo, coincide con Barrera en que el objetivo de Rau será “implementar la reforma previsional y la Ley de 40 horas, respetando lo aprobado por el Congreso, sin imponer letra chica”.

Para el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, el demócrata Víctor Pino, los principales desafíos de estos ministros “estarán directamente ligados a la reactivación” de la economía y su foco será “poner en el centro a las pequeñas y medianas empresas, incentivar la inversión y generar empleos de calidad”.

Pero especifica que el desafío para Economía será “implementar de manera efectiva la Ley de Permisos Sectoriales” y para Hacienda “ordenar las finanzas públicas, recuperar la responsabilidad fiscal y generar confianza, especialmente en los inversionistas y en las pymes”.

Por último, a Trabajo le impone la tarea de “fomentar la creación de empleo formal”.

“Buena estrategia partir tempranamente”

El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, el socialista Gastón Saavedra, advierte que en la relación del Ejecutivo con el Legislativo “tenemos que encontrarnos no en la imposición, sino en el diálogo y en el acuerdo”, como primera medida. Y respecto a los desafíos de la cartera de Trabajo plantea la necesidad de “trabajo decente con salarios apropiados”; mejorar la productividad y competitividad, a través de la innovación tecnológica; y, “por supuesto, mantener la reforma previsional, que es producto de un acuerdo, no podemos tener dudas de aquello”, advierte. Y sobre el Ministerio de Hacienda dice que se deberán “tomar decisiones para seguir con la idea de la disciplina fiscal”.

Mientras que para el presidente de la Comisión de Trabajo en Cámara, Andrés Giordano (FA) Rau “deberá demostrar -como lo hizo este Gobierno- que es posible mejorar las condiciones laborales, fortalecer el empleo, compatibilizar crecimiento con derechos y resistir las tentaciones de su sector de intentar echar para atrás los aumentos de pensiones”; Quiroz “tiene el desafío de darle garantías al país de que sus vínculos históricos con grandes empresas, no condicionarán las decisiones fiscales”; y, Mas “deberá probar que no será sólo el ministro de las grandes empresas, que habrá una mirada de desarrollo productivo más amplia; y que podrá hacerse cargo de una cartera exigente”.

Otros integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara, como el independiente en la bancada PPD, Carlos Bianchi; y el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, también se refieren al anuncio de Quiroz. El primero, admite que estaría por rebajar el impuesto a las empresas “en la medida que se demuestre que va a reactivar la economía y no signifique beneficios sólo para las grandes empresas”.

Sauerbaum, en tanto, asegura que en el Congreso “hay una clara conciencia de que la situación económica no permite seguir sosteniendo una serie de beneficios sociales y, por lo tanto, es urgente una reforma tributaria que reactive la economía y le dé nuevo aire a la inversión”. Y le parece una buena estrategia partir tempranamente con esta discusión.