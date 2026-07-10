Proyecto misceláneo: tiembla acuerdo de los senadores PPD con el gobierno por rebaja del impuesto corporativo a 22%

Cuando parecía que había terminado la telenovela del acuerdo entre tres senadores del PPD y el gobierno, sobre invariabilidad tributaria, en el marco del proyecto misceláneo; la confirmación de que el Ejecutivo rebajó de 23% a 22% el impuesto corporativo, llevó al menos a los legisladores que negociaron a replantearse la situación.

Uno de ellos es el jefe de la bancada de senadores Ricardo Celis, quien manifestó esta tarde de viernes, que en las conversaciones con el Ejecutivo estuvo siempre sobre la mesa “una sobre tasa de 1,5% sobre el régimen tributario actual, no sobre un régimen tributario distinto”.

Celis fue más allá. Advirtió que si “el Ejecutivo baja eso al 22%, como se ha señalado hoy día, eso quiere decir que el acuerdo no es lo que conversamos originalmente”. Señaló que, en ese escenario, “no hay” acuerdo, porque la rebaja del impuesto de primera categoría implica una recaudación fiscal “significativamente menor”.

A su juicio, ello no contribuiría a la mantención de programas sociales y aseguró que uno de los elementos más importantes por los que concurrieron a la negociación con el Ejecutivo fue “porque entendemos qué es lo mejor para Chile, qué recauda más, cómo financiar programas sociales y para eso tiene que haber mayor recaudación; disminuir la recaudación, en la práctica, significa que en lugar del 1,5% dejarla en el 0,5% y nosotros no estamos dispuestos a eso”.

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De “buena fe”

Por su parte, el senador Pedro Araya, señaló a TVN, que “nunca estuve en conocimiento que el gobierno pretendía bajar la tasa del impuesto corporativo a 22%” y que todas las conversaciones que tuvieron en materia de invariabilidad tributaria habrían girado en torno a otros temas.

Añadió que el acuerdo se construyó “pensando en que la base del impuesto corporativo de las empresas sería 23%, al cual tendría que adicionarse un 1,5%, de forma tal que aquellas empresas que se acogían al beneficio de la invariabilidad tributaria, no pagarían 23% de impuestos, sino que terminarían pagando 24,5%”.

Según el senador bajar el impuesto a las empresas a 22% “sin duda, alteraría sustancialmente las bases del acuerdo al cual llegamos con el gobierno” y advirtió que “en este sentido estamos repensando qué es lo que vamos a hacer, porque claramente se introdujo un factor que no estuvo en la mesa de negociación de la invariabilidad tributaria”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en tanto, aseguró que en este escenario ha habido “un mal entendido” que aclarará con los involucrados directamente y no por los medios, pues los respeta y cree que él mismo y los parlamentarios con los que negoció actuaron “de buena fe” en estas negociaciones.

Aunque no integra la Comisión de Hacienda en este periodo, el senador Daniel Núñez (PC) está participando en la instancia. Y aseguró que, hasta donde ha revisado, existiría otro incumplimiento “flagrante” del acuerdo entre Quiroz y los senadores PPD.

Se refirió a que, según el compromiso alcanzado, las empresas mineras no podrían adscribirse al beneficio de la invariabilidad y que, sin embargo, entre las indicaciones se señala “explícitamente” que sí podrán hacerlo. Esta duda se la planteó a Quiroz en la comisión a lo que la autoridad respondió: ¿sabe qué versión del acuerdo tiene?”.