Oposición en llamas por proyecto misceláneo: partidos irán al TC por invariabilidad tributaria y el PS se baja de reunión con la presidenta del Senado
Se acordó insistir de manera unitaria y respetando la diversidad en concretar una articulación firme.
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Tal como se había agendado el lunes de esta semana, los partidos políticos de oposición se reunieron este jueves en la sede del Partido Socialista (PS), hasta donde llegaron también expertos constitucionalistas del sector y tras cuyas exposiciones se acordó concurrir en conjunto al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar medidas tributarias y medioambientales del proyecto misceláneo, sin descartar incluir la invariabilidad.
En una reunión de más de tres horas, los representantes políticos -donde incluso participó el presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, vía Zoom- no sólo analizaron los fundamentos para llevar la iniciativa emblemática del gobierno de Kast al TC –tarea que estará a cargo del abogado constitucionalista Tomás Jordán-, sino también el componente político de los últimos acontecimientos protagonizados por el sector, en el Congreso.
Aunque el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, había llegado con la casa más ordenada, al separar aguas con los senadores de la tienda que llegaron a acuerdo con el Ejecutivo por la invariabilidad tributaria, la situación generada se desmenuzó, pero se optó por darla por superada y seguir adelante, mostrado un grado importante de articulación respecto de los próximos pasos que dará el sector.
Se cae reunión PS-Núñez
Después de todo, comentan algunos que conocieron las conversaciones, “nadie está libre” de cometer errores, aludiendo a la controversia entre la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, con su compañera de bancada Daniella Cicardini, que quisieran o no se ventiló públicamente. Ello, justamente debido a que la timonel socialista, junto con el senador Juan Luis Castro, habrían estado a punto de sellar un acuerdo similar al alcanzado por los senadores PPD con el Ejecutivo, según la versión de la exdiputada.
De ahí que los dirigentes reunidos en la cita de este jueves optaran por hacer borrón y cuenta nueva, dar por superados los desencuentros, y comenzar nuevamente todos unidos detrás de un mismo objetivo: la articulación del sector.
Tanto es así, que Vodanovic incluso hizo un gesto inmediato: bajó la reunión que la bancada de senadores del partido tenía con la presidenta del Senado a alguna hora del día- De hecho, Vodanovic había anunciado el miércoles por la noche que a esa cita asistirían el jefe de la bancada Juan Luis Castro, el senador Alfonso De Urresti y ella misma. Encuentro que correspondía a una bilateral, programada para ayer miércoles, pero que no se concretó debido a que la contingencia lo impidió.
Pues bien, tras la reunión fue la propia Vodanovic quien explicó la razón de no asistir a la reunión programada con Núñez: “En el curso de la mañana, se le solicitó a la presidenta del Senado que esa reunión, a la que había convocado sólo al Partido Socialista -nos enteramos ahí, cuando lo hizo presente el Comité Unido-, le pedimos que la ampliara al otro comité. No recibimos respuesta, de manera tal que el jefe de bancada, Juan Luis Castro, le informó que no asistiríamos a esa reunión”.
A la cita concurrieron los presidentes de todos los partidos opositores del progresismo -PS, PPD, PL, DC, FA, PC y FRVS-, los jefes de las bancadas de diputados Nelson Venegas (PS), Gael Yeomans (FA), Andrea Parra (PPD), Álvaro Ortiz (timonel DC), Marcos Barraza (PC); y de senadores, Vlado Mirosevic (PL), Juan Luis Castro (PS), Beatriz Sánchez (FA), Claudia Pascual (PC) y Yasna Provoste (DC) vía Zoom. Todos ellos coincidieron en la necesidad de una articulación firme con unidad, respetando la diversidad.
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