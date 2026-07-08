Ricardo Celis (PPD) por proyecto misceláneo: “Se necesita crecer a lo menos al 4%, por lo tanto, en eso el gobierno tiene un punto, porque hay que generar todas las condiciones para eso”

El senador de oposición señala que en materia de medio ambiente, “no nos parece de ninguna manera que se culpe al Estado de un proceso que los privados están llevando adelante con normas súper claras en los temas medioambientales”.

Para nada lo asustan algunas de las medidas que el Ejecutivo ha propuesto en el marco de su proyecto estrella, porque el senador PPD Ricardo Celis tiene la convicción de que el país tiene que crecer; sin embargo, en materia medioambiental no está disponible a dejar pasar aspectos que estima que perjudican al Estado.

Ese es el caso de la norma que establece una indemnización a los inversionistas, por parte del Estado, cuando se revoca una autorización de la RCA.

A ello se debe que haya sido él quien tomara la palabra para anunciar a la Comisión de Medio Ambiente -que votaba las indicaciones al proyecto misceláneo en esta área-, que su sector se retiraba, porque no estaba de acuerdo con la forma como el Ejecutivo estaba llevando el proceso. Sin embargo, aclara en esta conversación con Diario Financiero que eso no significa cortar el diálogo, al que está disponible hasta que el proyecto termine su tramitación.

- ¿Qué fue lo que desató finalmente la molestia de la oposición para que se retirara de la comisión?

- Ayer (martes) hubo una discusión bastante consensuada y en buenos términos con el Ministerio de Medio Ambiente y con el subsecretario de Pesca, en los términos que tenía la reforma e en los aspectos correspondientes a cada uno de los ministerios. Hubo diferencias, hubo votaciones que perdimos, votaciones que ganamos, otras que llegamos a consenso. Cuando llega el momento que queda para votar el punto final, que era crucial y que nosotros habíamos señalado que era un punto muy relevante respecto a lo que inicialmente se llamó restitución, el gobierno cambió el nombre a indemnización y al hacerlo genera efectos jurídicos distintos porque tienen tratos jurídicos distintos.

Y, finalmente, se hace una redacción sobre la marcha, frente a las observaciones que habíamos señalado nosotros, cambiando de restitución a indemnización y de ahí pasa a error del Estado. Al señalar eso hay claramente una intención y no nos parece de ninguna manera que se culpe al Estado de un proceso que los privados están llevando adelante con normas súper claras en los temas medioambientales. Le señalamos eso al ministro, pero ellos fueron persistentes y se planteó que esto no era una nueva indicación, sino una adecuación. Y nos pareció una situación que inaceptable.

- ¿Qué significa esto para lo que resta de la tramitación del proyecto?

- Este es uno de todos los capítulos, pero hay que señalar que la oposición ha sido clara en que hay ciertos aspectos que nos parecen clave. Como la no compensación de la norma tributaria en general; las recalificaciones; para muchos, la invariabilidad tributaria…

“La invariabilidad tributaria no me genera gran problema”

- ¿No para todos?

- Claro, porque debo decir que a mí la invariabilidad tributaria no me genera gran problema, no me genera tensión. Creo que es absolutamente opinable y conversable.

- ¿Lo ocurrido en la Comisión de Medio Ambiente le da más argumentos a la oposición para llevar la norma de la RCA al Tribunal Constitucional?

- Claramente, para nosotros, se da la certeza de que es necesario llevarlo al Tribunal Constitucional.

- En términos políticos, ¿cómo queda el ambiente para llegar a acuerdos con el gobierno?

- Uno de los senadores que estuvo ayer (martes) en la comisión me preguntó si se me había pasado el enojo y yo le dije que no estaba enojado. Este es un punto político, es ponerle seriedad a la discusión. Por lo tanto, si el gobierno va a estar improvisando y poniendo poca seriedad en cada uno de sus puntos, no se va enriqueciendo el ambiente.

Nosotros, yo en lo personal y nuestra bancada, tenemos la disposición de conversar otros puntos. No tenemos problemas, pero lo que queremos es que este sea un proyecto de país, que interprete. Cómo se va a entender que yo, siendo del PPD, y Alfonso De Urresti, siendo parte del Partido Socialista, estemos 100% de acuerdo con la CPC y la Sofofa. ¿Alguien lo entendería? Claro, porque realmente ellos tienen razón, y nosotros compartimos eso, que esto se trata de dialogar, de alcanzar puntos que sean buenos para Chile y que todos estemos de acuerdo, mayoritariamente de acuerdo.

- ¿Está disponible para seguir conversando en otros aspectos?

- Sí, por supuesto. Yo digo siempre vine aquí porque entiendo que la esencia de la política es el diálogo.

- En lo que respecta a todo el proyecto, ¿cree que vale la pena seguir negociando, cuando el Ejecutivo tiene los votos y no parece que haya disposición a cambiar nada del corazón de su propuesta?

- Es que el gobierno tiene un punto y es que Chile necesita crecimiento económico, porque creciendo al 2% e incluso menos, como estamos creciendo hoy día, vamos a repartir pobreza. Se necesita crecer a lo menos al 4%, por lo tanto, en eso el gobierno tiene un punto, porque hay que generar todas las condiciones para que se crezca al 4%, así se pueden generar programas sociales, se puede fortalecer a los que tienen menos y que haya más equidad. Así que eso está claro.

Lo que sí es que no logramos comprender todavía la lógica de que para que esto ocurra se establece un paquete tributario que lo que genera es menor recaudación y no poco, sino que se recauda menos US$ 4.500 o US$ 5.000 millones. Por lo que estoy de acuerdo con que el gobierno acuda al endeudamiento para resolver los temas pendientes; porque si no, se va a ver impelido a recortar y lo va a hacer en programas sociales. Entonces, para evitar estoy de acuerdo que se endeude.