A poco más de un día de que comience a regir cambio tributario, aumentan las plataformas inscritas en el SII para pagar el IVA a las importaciones

A la fecha, son 16 las firmas que se inscribieron ante la autoridad para acogerse al régimen simplificado de tributación para las compras desde el exterior valorizadas bajo US$ 500. En el listado, destacan compañías de comercio digital y marketplace como AliExpress, Amazon, eBay, Shein y Temu.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Jueves 23 de octubre de 2025 a las 19:30 hrs.

<p>Foto: Aton</p>

Foto: Aton

