Boric no descarta el Estado de Sitio en la Metropolitana, pero afirma que la experiencia comparada de involucrar a las FFAA en zonas urbanas “no es positiva”

En el marco de su gira por Paraguay, el Presidente de la República, Gabriel Boric, fue consultado por el pedido de decretar Estado de Sitio en la Región Metropolitana realizado por el senador José Miguel Insulza (PS) ante la ola de violencia y 15 asesinatos en balaceras el fin de semana.

"Para enfrentar al crimen organizado hay que utilizar todas las herramientas”, dijo el mandatario, pero aclaró que la experiencia comparada no ha sido buena al involucrar a las Fuerzas Armadas (FFAA) en zonas urbanas.

Reconoció que “hay una situación grave, pero no hay que perder el tiempo peleando entre políticos sino que actuando todos para ganarle al crimen organizado” y agregó que “la creatividad por redes sociales no ayuda a solucionar estos problemas, las peticiones de renuncia no ayudan a solucionar estos problemas”.

Respecto a establecer el Estado de Sitio en la capital, Boric argumentó que "hemos visto la experiencia comparada respecto a involucrar a las Fuerzas Armadas que no están preparadas para esto, en particular en zonas urbanas. La experiencia comparada no es positiva. Sin embargo, yo no descarto ninguna herramienta constitucional”.

El jefe de Estado agregó que “lo que importa en estos casos es que las herramientas que tengamos den resultado y las que hemos ocupado actualmente en la Región Metropolitana no han dado resultado. Por tanto, debemos avanzar a nuevas medidas. Parte de ellas se han anunciado hoy y no descarto ninguna”.

Nuevamente, el Presidente llamó a la unidad de los actores políticos, indicando que “lo que importa es trabajar unidos y en función de la evidencia y no de quién hace la propuesta más alta, contestataria o radical. Lo importante son medidas que den resultados y fortalecimiento de policías, incremento de la dotación y centrar esfuerzos en desbaratar estas bandas. Ahí es donde está puesta nuestra energía”.

Enfatizó también que “los controles migratorios deben reforzare, pero les digo a los delincuentes que han ingresado al país: los vamos a perseguir, encarcelar o expulsar. Respecto a eso, vamos a tener más novedades en los próximos días”.