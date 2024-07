Financiamiento vía endowment para TVN genera reparos y dudas en la oposición

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El miércoles se iniciará en el Congreso la discusión de la indicación sustitutiva de La Moneda al proyecto de ley que busca reformular el gobierno corporativo de Televisión Nacional de Chile (TVN) y que, entre sus ejes, también considera un financiamiento vía endowment de US$30 millones del Estado para la estación pública, según informó en entrevista con DF la ministra vocera, Camila Vallejo.

Pero el debate a nivel parlamentario ya comenzó. El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Bianchi (Ind.), anticipó que “hay un millón de otras prioridades en el país y es bueno poner los énfasis donde corresponda. Estoy por analizar el financiamiento mixto, pero se hace difícil cuando quiénes están hoy en el directorio y quien lo preside no hace un reconocimiento a su fracaso de haber revertido la crisis económica que tiene TVN”.

El diputado Miguel Mellado (RN) añadió que “esta idea de financiamiento al emular a las fundaciones -que últimamente no tienen muy buena reputación- para que rentabilicen la plata de todos los chilenos con radio y canales infantiles debemos mirarla con cuidado. TVN siempre está pidiendo plata; no hay que hacer experimentos, no tenemos platas fiscales para algo que no sea mejorar la condición de todos los chilenos”, indicó.

Por su parte, el jefe de bancada de la UDI e integrante comisión de Cultura, Gustavo Benavente planteó que “la sociedad actual permite la expresión de todas las opiniones, nunca en la historia habían existido más medios de comunicación y de más libre acceso. La mirada del Gobierno de seguir inyectando recursos del Estado a un medio estatal de televisión abierta es anacrónica y una pésima priorización de dinero” y agregó que “lo que propone la ministra Vallejo es irrisorio considerando que es un canal que no logra atenuar las pérdidas y tampoco pone contenidos relevantes en pantalla”.

Desde el Senado también hay dudas sobre el financiamiento, el senador de Evópoli, Luciano Cruz Coke cuestionó las cifras entregadas por la ministra: “Endowment milagroso para salvar TVN rentaría 4% de US$30 millones y dejaría $5.500 millones según declara la vocera… con esas matemáticas se entiende por qué TVN nuevamente volvió a tener pérdidas”, dijo en redes sociales.

En el oficialismo, el diputado Jaime Sáez (RD) afirmó que se trata de un proyecto importante postergado por muchos años. “El endowment es un buen mecanismo para financiar de manera responsable y sostenible el desarrollo del canal que no se logra financiar con los ingresos que genera y mucho menos podemos pensar en un financiamiento vía ley de presupuestos año a año. Se podrá discutir el monto, pero es relevante transformarse en un actor más competitivo”.

La diputada Nathalie Castillo (PC) también defendió el anuncio de La Moneda: “Contar con una normativa que consagre legalmente, de manera explícita y detallada la misión pública de la señal, y a la vez establezca una estructura institucional que permita el cumplimiento de esta misión a través de un financiamiento sostenible e independiente de los gobiernos de turno, es un enorme avance”, añadió.

La visión de exvoceros

Para la exministra vocera de Gobierno en la segunda administración de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, “surgen muchas dudas respecto de la propuesta de la ministra Vallejo, de si realmente será una solución, dada la nueva crisis de TVN donde han vuelto los números rojos. El posible ‘fondo’ financiamiento y la figura a aplicar no se explica por sí mismas, por lo que deberá ser muy debatida y analizada en profundidad el Congreso”, dijo.

Por su parte, el también exvocero, Jaime Bellolio (UDI) argumentó que “es una buena idea hacer el endowment, porque da más independencia y le pone un límite a la eventual mala gestión que pueda tener una administración sobre esos fondos, a diferencia del pasado cuando por mala gestión se perdía dinero y se iba a pedir luego al Congreso”.

Sin embargo, indicó que “falta saber los detalles, la forma de administrar, y saber las expectativas sobre la rentabilidad e ingresos”.