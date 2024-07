Gobierno propone crear radio pública y plan de largo plazo para financiar TVN: endowment por US$ 30 millones

La vocera afirmó que “lo más importante al final del día es que entendamos que para enfrentar la delincuencia se requiere a todos los actores trabajando, colaborando y en unidad”.

La semana pasada todas las alarmas se encedieron en La Moneda ante los numerosos homicidios en la Región Metropolitana, lo que volvió a poner en el primer plano la crisis de seguridad. Un contexto del que se hizo cargo la ministra Camila Vallejo, quien -alineada con los dichos del Presidente Gabriel Boric- planteó que “el Gobierno nunca ha descartado ninguna herramienta constitucional”.

Ello, a propósito de la solicitud de decretar estado de sitio realizada primero por el senador socialista José Miguel Insulza, la cual fue respaldada por su colectividad.

“El Gobierno está trabajando y seguirá trabajando en fortalecer las estrategias del Estado frente a la delincuencia y el crimen organizado”, dijo la secretaria de Estado antes de pasar a explicar que puede haber distintas propuestas y declaraciones. “Pero lo más importante al final del día, es que entendamos que para enfrentar la delincuencia se requiere a todos los actores trabajando, colaborando y en unidad; y también el Estado, que no es solamente el Poder Ejecutivo que lo lidera el Presidente de la República, el Estado también, es el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, subrayó.

Frente a la solicitud de renuncias que pide la oposición -con foco particular en el equipo del Ministerio del Interior-, Vallejo añadió que “cuando uno pide responsabilidades políticas es cuando una decisión o una estrategia fracasa, pero aquí lo que tenemos es una política y una estrategia que hay que seguir fortaleciendo, porque ha ido teniendo resultados”.

En este sentido, recordó “la situación en que estábamos cuando llegamos al Gobierno con fronteras desprotegidas, sin inversión, con vehículos policiales que no se habían renovado, con equipamiento en general tecnológico que no estaba presente”. Y ante esto, enfatizó: “Tuvimos una estrategia de fortalecimiento a través de recursos con facultades legales para trabajar de mejor manera con nuestras policías y articulando instituciones que no se articulaban para el combate al crimen organizado”.