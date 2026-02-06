Informe del Banco Central revela un mucho mejor ánimo en las empresas para 2026

Por primera vez en el sondeo realizado, cerca de la mitad de las firmas encuestadas proyectó que dentro de un año más la inflación será similar a la normal.

El ánimo en el mundo de los negocios definitivamente pareciera haber mejorado de cara a 2026, según constató el último Informe de Percepciones de Negocios (IPN) publicado por el Banco Central este jueves.

Las apreciaciones de las consultas realizadas no solo reflejan optimismo de las empresas por su desempeño reciente, sino que también por el esperado.

En este reporte, correspondiente a febrero y que recopila la visión de las compañías a lo largo del país, todas las percepciones apuntan a resultados más positivos o al menos estables, lo que marca una diferencia respecto de los documentos previos.

Estas mejoras se dan en un contexto en que las ventas y los costos han tenido una evolución más favorable en meses recientes, lo que ha ayudado al desempeño de los márgenes de ganancia. Se suma que, en línea con el comportamiento reciente de los costos, por primera vez desde su medición predomina en la encuesta la proporción de empresas que preveen que la inflación a un año será similar a lo normal.

Hacia adelante, las compañías también anticipan un escenario más auspicioso, especialmente a partir del segundo semestre de este año. Estas justifican su mayor optimismo por las mejoras observadas en el último trimestre y los efectos de eventuales cambios regulatorios. De todos modos, persiste un tono de cautela, por lo que varias firmas aún no han realizado modificaciones en sus planes de negocio a la espera de ver qué ocurre durante la primera parte de 2026.

Condiciones financieras más flexibles

Acorde con la lógica de informes anteriores, las empresas ven que las condiciones financieras han continuado flexibilizándose.

Con esto, disminuye nuevamente el porcentaje de las que reportaron otorgamientos crediticios más estrictos, siguiendo con el descenso que han tenido hace varios trimestres, aunque todavía sin alcanzar los niveles de la pandemia.

“De igual forma, para algunas empresas los tiempos de tramitación se han acortado y/o las exigencias de garantías son menores, lo que se condice con la mejora de resultados que han tenido, a la vez que mencionan mayores acercamientos por parte de la banca”, indicó el informe.

Sin embargo, se advierte que aún hay una parte de las compañías que considera que las condiciones financieras todavía son contractivas.

Entre los motivos de solicitud de préstamo, se mantiene liderando el capital de trabajo y se espera que lo siga siendo en el corto plazo. También una proporción mayor declaró endeudarse para invertir.

“Ello se encuentra en línea con una percepción de mayor disposición a concretar proyectos por parte de los entrevistados, lo que contrasta con la reticencia más generalizada que se indicaba en informes pasados. Con respecto a las inversiones, estas incluyen nuevas iniciativas y la reanudación de proyectos previos”, consignó el reporte.

Todo esto se suma a que cerca de la mitad de las empresas encuestadas proyectan que dentro de un año más la inflación será similar a la normal, siendo la primera vez que alcanza este valor desde el inicio de la serie.

Perspectivas de empleo

En el caso del panorama laboral, la mayoría de las empresas completó varios trimestres sin modificar sus dotaciones de personal, más allá de ajustes estacionales en algunos rubros. En tanto, se observa un equilibrio entre aquellas que aumentan sus contrataciones, frente a quienes las disminuyen.

Entre las razones para contratar, subió aquella relacionada con más ventas por primera vez. Sin embargo, se mantiene como principal el inicio de obras o servicios transitorios.

No obstante, aumentó la desvinculación de trabajadores por mal desempeño, mientras que bajaron lo vinculado a la caída de las ventas.

Las expectativas de dotación se incrementaron frente a la proyección de un año, asociado al mejor desempeño de las empresas y al optimismo a nivel general.

Además, la dificultad para encontrar trabajadores aumentó, asociado a la escasez de los perfiles buscados. Se registró una baja en el porcentaje de empresas que logran contratar trabajadores al momento de buscarlos, independiente de si pudieron encontrar el perfil deseado o no.

Por macrozona

Las compañías del norte reportaron mayores niveles de actividad en el cuarto trimestre de 2025, aunque con discrepancias en los resultados obtenidos.

Durante el año pasado se dio una visión de mejora gradual, mientras que unos pocos entrevistados señalaron desempeños por debajo de lo esperado, tanto a nivel de empresa o en líneas de negocios puntuales, en lo que incidieron factores como retrasos en algunos proyectos mineros, la disponibilidad de trabajadores y asuntos de gestión interna, entre otros.

Se espera que el presente ejercicio sea mejor, lo que se condice con la percepción de mayor actividad reciente, la intención de retomar iniciativas que habían sido pospuestas y el efecto que tendría el mayor precio del cobre.

No obstante, en algunos casos todavía prima la cautela, ligada a los cambios que puedan implementarse en materias ligadas al ámbito regulatorio, medioambiental y de otorgamiento de permisos.

En la macrozona centro las empresas reportaron un desempeño más favorable que en el año anterior, aunque durante el cuarto trimestre los resultados oscilaron entre estabilización y ralentización.

Hacia 2026 la mayoría confía en que sea mejor, especialmente durante el segundo semestre. Esto, incidido por una evolución de las perspectivas de inversión y una percepción más positiva del desempeño del crédito bancario.

Coinciden en la perspectiva las firmas que se desenvuelven en el sur, quienes tuvieron un buen cierre en el último trimestre del año pasado, impulsado por estacionalidad habitual en algunos rubros, mejora de los márgenes y una mayor demanda.

La visión para el desempeño durante este año es similar o ligeramente más favorable, en un contexto en que las perspectivas para la inversión son mixtas.