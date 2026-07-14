Ampliación del programa “4 a 7”: la nueva apuesta del gobierno para potenciar el empleo femenino

Se amplió la cobertura en 51 comunas, como Antofagasta, Coquimbo, Rancagua y Coyhaique, con lo que totalizan 220 comunas adheridas al beneficio, llegando además por primera vez a todas las capitales regionales del país.

Nuevas comunas y más de 1.200 nuevas usuarias forman parte de la ampliación del programa “4 a 7”, impulsado por el Ministerio de la Mujer, y presentado hoy por la ministra de la Mujer, Judith Marín y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

La iniciativa fue dada a conocer en el marco del plan “Modo Empleo” promovido por el Ejecutivo y que busca revertir la situación laboral que se ubica actualmente en un 10,5% de desocupación en el empleo femenino, según la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), correspondiente al trimestre móvil de marzo a mayo del 2026.

En concreto, la extensión busca beneficiar a cerca de 1.200 mujeres, así como sumar 60 establecimientos educacionales al programa “4 a 7”, iniciativa implementada en 2011 en pro de fortalecer el acceso de las mujeres al mercado laboral mediante el apoyo en el cuidado de niñas y niños fuera del horario escolar, con implementación de actividades extracurriculares en dichos establecimientos.

Asimismo se contempló en el anuncio la ampliación de la cobertura en 51 comunas, como Antofagasta, Coquimbo, Rancagua y Coyhaique, con lo que totalizan 220 comunas adheridas al beneficio, llegando además por primera vez a todas las capitales regionales del país.

La ministra de la Mujer, Judith Marin, la que aseguró que la medida busca “hacernos cargo de las condiciones que enfrentan las mujeres para poder aceptar trabajos”, afirmando que el programa “responde precisamente a esa necesidad, entregando apoyo en el cuidado de niños y niñas mientras sus madres o cuidadoras trabajan”.

Por su parte, el biministro Mas agregó que se entrega una "cobertura fundamental para que más puedan incorporarse al mercado laboral con mayor tranquilidad, al contar con un espacio seguro para el cuidado de sus hijos e hijas después de la jornada escolar”.

La autoridad adelantó que esta medida se sumará al subsidio disponible a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) que financiará hasta un 60% del ingreso mínimo mensual para la contratación de mujeres, disposición mencionada el pasado viernes en la presentación del programa “Modo Empleo”.

Medidas adicionales

Otras iniciativas adelantadas por Mas contemplan la inyección de $5.000 millones a través del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec).

La distribución de los recursos estará focalizada en los sectores más afectados por el desempleo, como mujeres, jóvenes y mayores de 55 años, y será a través del Fondo Crece, el que apoya a Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) con un monto cercano a los $3.500.000.