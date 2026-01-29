Economistas alertan efecto sobre el financiamiento de la PGU y la sostenibilidad del seguro social

Los especialistas del mundo previsional han mirado con atención las últimas estimaciones y proyecciones de población del INE.

Se espera que en el 2070, las personas de 65 años o más sean el 42,6% del total de habitantes.

Las cifras también muestran un cambio radical en la pirámide poblacional: desde 2028 habría más personas mayores de 64 años que menores de 15 años.

La investigadora de Libertad y Desarrollo (LyD), Ingrid Jones, sostiene que las nuevas proyecciones demográficas muestran que hacia 2050 habrá un 5% más de personas mayores de 65 años respecto de lo que se estimaba anteriormente, lo que “podría generar nuevas presiones fiscales asociadas al financiamiento de la PGU, considerando que este beneficio solo excluye al 10% de mayores ingresos”.

Desafío para el FAPP

Adicionalmente, Jones advierte que en el mismo plazo, se proyecta una reducción de cerca de 600 mil personas en la población en edad de trabajar. “Este cambio en la composición etaria del mercado laboral también impactará el financiamiento del seguro social del sistema de pensiones”, plantea.

Esto, explica, porque parte de su financiamiento se sustenta en las cotizaciones de los trabajadores activos, lo que también podría significar más recursos públicos para mantener la sostenibilidad financiera del Fondo que se creó bajo el alero del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

La presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, coincide en que “los mayores desafíos se observan en los componentes de reparto de nuestro sistema de pensiones, como ocurre con el nuevo seguro social aprobado por la reforma de 2025 y la cotización con rentabilidad protegida”.

La economista expresa que cuando la población mayor crece más rápido que aquellos en edad de trabajar, aparecen riesgos de sostenibilidad fiscal y del sistema de pensiones, “pero sobre todo, podrían poner en riesgo las pensiones de las personas”.

Edad de jubilación

Yazigi agrega que la reforma no abordó factores estructurales que son decisivos para mejorar las pensiones y que son retos pendientes, como la informalidad laboral y la edad de retiro.

La economista recuerda que desde la creación del sistema de capitalización individual en 1980, la expectativa de vida a la edad de jubilación ha aumentado en 10 años. “Aun con mayores esperanzas de vida, la edad de jubilación en Chile sigue sin cambios hace más de 100 años”, cuestiona.