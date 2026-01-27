Gobierno en picada contra la UDI por estancamiento en la discusión del proyecto de sala cuna

La molestia se desencadenó luego de que se les notificara que la comisión de Educación del Senado no sesionaría esta semana, eliminando la posibilidad de que la propuesta sea despachada desde la Cámara Alta en enero.

Las expectativas en torno al futuro del proyecto de sala cuna pasaron del optimismo al pesimismo total en unas pocas horas.

Este lunes, el Gobierno -representado por los ministros de Trabajo y de la Mujer, Giorgio Boccardo y Antonia Orellana, respectivamente- desplegaban intensas conversaciones con la oposición para presentar un nuevo paquete de indicaciones al proyecto.

Una nueva negociación en torno a la propuesta que tuvo como origen la arremetida de Chile Vamos y el paquete de indicaciones que presentaron la semana pasada, una apuesta que forzó al Ejecutivo a abrirse a realizar más cambios al proyecto de ley que estaba siendo analizado por la comisión de Educación del Senado.

Sin embargo, en horas de la tarde del mismo día, y en medio de las conversaciones, las autoridades fueron notificadas de que la comisión no sesionaría esta semana por decisión de la UDI, estancando el trámite de la propuesta.

La situación desencadenó la molestia del Gobierno. En la tarde de este martes, Orellana y Boccardo realizaron un punto de prensa en el que cuestionaron en duros términos a dicho partido.

Desde el palacio de La Moneda, Boccardo planteó que en la discusión en la comisión de Educación la oposición les planteó varias preocupaciones, por lo que el Gobierno accedió a acordar, por ejemplo, que las empresas no tuvieran que realizar copagos “y con ello también asegurar que solamente iban a pagar las cotizaciones” y otras modificaciones más.

“Todos esos elementos fueron recogidos y después de un trabajo importante con parlamentarios de Chile Vamos, con parlamentarios de Demócratas, de Evópoli, alcanzamos un entendimiento bastante importante y, a nuestro juicio, no había diferencias, ya se había construido un consenso, un acuerdo técnico y por lo tanto ya era el momento de legislar”, dijo Boccardo.

Y agregó que en horas de la tarde de ayer la UDI les notificó que la comisión de Educación -liderada por Gustavo Sanhueza- no sesionaría, una decisión que hace imposible despachar la propuesta del Senado en enero.

“Hay que decirlo: estábamos en conversaciones para terminar de afinar con los senadores de oposición justamente el proyecto. En eso hay que ser justos. Reconocer también la disposición del senador (Rodrigo) Galilea, del senador (José) García, del senador Felipe Kast, del senador (Matías) Walker, de la senadora (Ximena) Rincón, que estaban completamente disponibles para alcanzar este acuerdo, entendiendo que los tiempos legislativos eran exigentes y requeríamos justamente avanzar con prontitud”, lamentó el secretario de Estado.

Para Boccardo, se trata de una decisión “sumamente grave e irresponsable”, y agregó que “el país se pierde la oportunidad de generar más de 145.000 puestos de trabajo de mujeres, al mismo tiempo que nos perdemos la oportunidad de crecer entre 0,1% y un 0,8% más del PIB”.

Luego fue el turno de la ministra Orellana, quien lanzó una dura crítica. “Hay muchas personas en el oficialismo que se enojaron porque no retiramos el proyecto del Presidente Piñera e ingresaramos indicaciones sustitutivas como un gesto de diálogo. Hay muchas personas que también nos pidieron que no pusiéramos esto en votación durante las coyunturas electorales para no complicar a distintos sectores de la oposición. Y a todos esos gestos respondimos, porque nos parece que la oportunidad de terminar con el tope de 20 mujeres y compartir el derecho a sala cuna entre hombres y mujeres, valen la pena todos esos gestos. Y por eso lamentamos que con argucias burocráticas se trabe un debate tan importante para el país”.

Luego, tras ser consultada por el comunicado emitido por algunos senadores de las comisiones de Hacienda y Educación en el que acusaron al Gobierno de ingresar las indicaciones de forma tardía, dijo que “de todo lo que habíamos acordado negociar, habíamos llegado a acuerdo en los cuatro puntos. Luego me podrán decir esos senadores si les parece que trabar un debate que se está haciendo desde 1997 vale la pena por, miren el trámite, cómo informa el empleador que hay una sala cuna disponible”, cuestionó.

Su crítica no quedó allí, y continuó cuestionando el actuar de la UDI. “Quienes citan a las comisiones en el Congreso no es el Ejecutivo, son los parlamentarios. Y acá hay un punto que puede ser comprobable por cualquiera en Senado TV, que es que quien debe citar a la comisión de Educación el día de ayer ingresó un permiso constitucional retroactivo, es decir, que cuenta desde el 22 y por lo tanto está inhabilitado para citar. Eso en momentos en que todavía estábamos negociando y por lo tanto ahí nos dimos por informados de que no se iba a citar y de que por lo tanto no tenemos nuevas oportunidades de discutirlo, al menos hasta marzo”, dijo, haciendo referencia a Gustavo Sanhueza.