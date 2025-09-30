INE: Tasa de desocupación nacional baja a 8,6% en el trimestre junio-agosto

La tasa de desocupación durante el trimestre junio-agosto bajó a un 8,6%, informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

"La cifra registró un descenso de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (0,9%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,3%)", dijo el INE en un comunicado. "Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 2,9%, incididas únicamente por quienes se encontraban cesantes (-3,4%)".

Analistas esperaban que el registro se mantuviera en 8,7% en el trimestre junio-agosto, según la mediana de las estimaciones en la encuesta de Bloomberg.

La tasa de participación se situó en 61,8%, sin presentar variación respecto del mismo trimestre del año anterior; mientras que la tasa de ocupación se situó en 56,5%, creciendo 0,2 pp. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, se expandió 0,9%, influida por las personas inactivas habituales (0,8%) e iniciadoras (22,7%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,3%, decreciendo 0,1 pp. interanualmente, producto del ascenso de 1,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 1,3% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas crecieron 0,6%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (13,5%). Las tasas de participación y ocupación se situaron en 52,8% y 47,9%, avanzando 0,2 pp. en ambos casos. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo crecieron 0,6%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,0%, disminuyendo 0,5 pp. en un año. Esto, a raíz del alza de 0,7% de la fuerza de trabajo, menor a la de 1,3% registrada por los hombres ocupados. Los desocupados descendieron 6,0%. La tasa de participación se situó en 71,3%, contrayéndose 0,1 pp. en doce meses, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 65,6%, expandiéndose 0,3 pp. en igual período. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, se expandieron 1,4%, influidos por los inactivos habituales e iniciadores.