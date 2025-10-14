Ingresos laborales se expanden a su menor ritmo en dos años y sigue el desplome del empleo estatal
Según la CCS, a julio se han destruido más de 82 mil plazas en el aparato público, hilvanando cinco meses de caídas.
Noticias destacadas
Su menor crecimiento en los últimos dos años registraron en julio los ingresos laborales de los trabajadores, medidos a través de la masa salarial.
Según cálculos de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la masa salarial se expandió en el séptimo mes del año un 3,4% respecto al mismo lapso del año pasado, su peor desempeño desde febrero del 2023.
Asimismo, esto implica un crecimiento 1,4 puntos porcentuales menor al registrado en el sexto mes del año y se aleja de los registros superiores al 7% con que cerraron el año 2024.
La masa salarial refleja el total de ingresos laborales percibidos por los trabajadores remunerados, por lo que es un componente clave para el análisis del consumo privado y el ahorro en la economía. Para elaborar el indicador, la CCS toma como base cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Según el gremio, el resultado de julio se explica por una moderada expansión de los salarios reales, que redujeron su crecimiento al 2,1% en los últimos 12 meses, el más bajo del último año; así como por el aumento de apenas un 1,3% en el total de los trabajadores asalariados.
Al considerar el total de ocupados (asalariados y no asalariados), la cámara estima que los ingresos laborales crecieron un 2,9% en 12 meses, lo que implica una desaceleración de 0,4 puntos respecto a junio de 2025. Este resultado se explica por el débil crecimiento del empleo total (0,8%) equivalente a 72 mil puestos de trabajo netos.
“Para los próximos meses se espera que se prolongue la tendencia a la desaceleración de la masa salarial vista este año, debido a la debilidad que presenta en términos generales el mercado laboral, caracterizado por una baja creación de empleo”, señala un reporte del gremio del comercio.
Empleo público en picada
En el séptimo mes del año, se consolidaron algunas tendencias, como por ejemplo el nuevo desplome que registró el empleo público en el país.
Por una parte, los mayores incrementos en el empleo se observaron en Minería (11,6%), Industria Manufacturera (5,5%) y Actividades de Alojamiento y Comidas (5,4%). El resto de los sectores registraron caídas, destacando el Comercio (2,8%), y la Construcción (4,8%) como los más afectados.
La Administración Pública acumula cinco meses consecutivos de contracción, anotando en julio una caída de 5,1%. En términos absolutos, el número de asalariados del sector público -que incluye tanto al Gobierno Central como a empresas estatales- se redujo en 82.929 personas en 12 meses. A pesar de esta disminución, el total de trabajadores del sector se mantiene en torno a los 1,2 millones de personas.
Por otra parte, las remuneraciones nominales crecieron en promedio 6,6% en los últimos 12 meses. Los sectores con mayores alzas fueron Transporte y Almacenaje (8,9%), Salud y Asistencia Social (6,7%), Construcción (6,3%), Actividades Financieras y de Seguros (6,1%) y Comercio (5,6%). Por su parte, las remuneraciones en la Administración Pública aumentaron 5,8% en el mismo período.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
LAB Capital: el nuevo nombre de la exadministradora de fondos Weg, ahora bajo el control de Volcom
La modificación fue aprobada por la CMF este martes. La firma detalló que la nueva razón social fue aprobada por su directorio el 2 de septiembre, un día después de oficializado el cambio de propiedad y la elección de una nueva mesa.
¿Cómo es litigar para el Estado? Cuatro abogados analizan las limitaciones y desafíos que enfrentan
Profesionales enfatizan que la coordinación institucional que requiere la defensa en estos casos es fundamental. En tanto, también acusan ciertas barreras que les impide ejercer su rol de mejor manera.
Librería Catalonia y otros pierden en primera instancia millonaria disputa tras desborde del río Mapocho en 2016
“Solo queda aceptar que estos (daños) ocurrieron por la magnitud inesperada e imprevisible de la crecida del río en esa época del año, lo que constituye caso fortuito”, dijo el tribunal. Los privados apelaron.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete