Iván Marambio es reelegido como presidente de Frutas de Chile por tres años más

“Esta reelección representa un compromiso renovado con el desarrollo sostenible y competitivo de la fruticultura chilena. Nuestro desafío es seguir posicionando a Chile como un país confiable, innovador y de excelencia en los mercados internacionales”, aseguró Marambio.
Por medio de una votación unánime del directorio, Iván Marambio fue reelegido como presidente de Frutas de Chile.
La decisión del directorio lo mantendrá a la cabeza del gremio exportador frutícola por tres años más, hasta octubre de 2028.
“Esta reelección representa un compromiso renovado con el desarrollo sostenible y competitivo de la fruticultura chilena. Nuestro desafío es seguir posicionando a Chile como un país confiable, innovador y de excelencia en los mercados internacionales”, aseguró Marambio.
Acerca de los desafíos para el próximo período del gremio, explicó que serán fortalecer el rol del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) como pilar de la sanidad y la apertura de mercados, afianzar la agenda internacional en materia diplomática y fitosanitaria, con especial foco en nuevos destinos como África.
Además de profundizar la promoción de la fruta chilena en el mundo, reforzando la inversión y el compromiso público-privado para llegar con productos de excelencia a más consumidores.
Desde el gremio destacaron que durante el primer período de Marambio se superaron los 3 millones de toneladas de fruta fresca exportada. A ello se suman avances significativos en apertura de mercados, como la autorización para el ingreso de todas las frutas chilenas a China, el envío de limones a Indonesia y la apertura para naranjas en México.
