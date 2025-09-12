Jara defiende las 40 horas a pesar del informe del Banco Central, pero reconoce posible impacto del salario mínimo en el empleo

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, en entrevista con Radio Universo, se refirió al rol del Banco Central y al debate generado por la discrepancia que tuvo el Presidente Gabriel Boric con el último Informe de Política Monetaria (IPoM) respecto del impacto de las reformas laborales de este Gobierno sobre el empleo.

Según la abanderada, la institución mantiene una independencia en la cual “rara vez uno hace un comentario de lo que el Banco Central señala”. No obstante, valoró su labor y señaló que, al igual que en Estados Unidos, el Banco Central debería “introducir dentro de su misión el análisis del mercado laboral”.

Respecto al debate generado por la discrepancia del Presidente Gabriel Boric sobre el IPoM, Jara aclaró: “No lo tomo como un ataque personal, creo que es un buen análisis, pero no lo comparto completamente”.