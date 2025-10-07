Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Laboral & Personas
Laboral & Personas

Los salarios, descontada la inflación, encadenan 30 meses de crecimiento consecutivo

De acuerdo al INE, el incremento fue de 2% en agosto. Adicionalmente, los avisos laborales que registra el Banco Central también subieron en septiembre.

Por: Carolina León

Publicado: Martes 7 de octubre de 2025 a las 09:56 hrs.

sueldo trabajadores INE mercado laboral Carolina León
<p>Los salarios, descontada la inflación, encadenan 30 meses de crecimiento consecutivo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Sube preocupación por inestabilidad económica en Chile e inquietud por disturbios sociales se eleva a 28%
2
Mercados

Continúan las ventas: Álvaro Saieh enajena 1,22% de SMU en $ 11.279 millones a través de la bolsa
3
Mercados

Mario Farren, asesor de mercado financiero de José Antonio Kast: “Sin seguridad en el país no hay confianza y tampoco inversión”
4
Empresas

Alto Maipo gana disputa arbitral por derrumbes y constructora Strabag tendría que pagar más de US$ 125 millones
5
Empresas

Barros & Errázuriz prepara mudanza a terreno de la inmobiliaria de Fernández León en El Golf
6
Empresas

Entel confirma que estudia una "oferta vinculante" por los activos de Telefónica en Chile en conjunto con América Móvil
7
Empresas

Inmobiliarias cuestionan nueva norma que regula conexión al suministro eléctrico: dicen que “profundiza los problemas”
8
Empresas

Gigante europea Stellantis tendrá la representación de marcas de española Astara en Chile a partir de 2026
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete