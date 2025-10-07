Sala cuna: CPC advierte sobre impacto de nueva fórmula de financiamiento
Susana Jiménez pidió conocer el efecto de la nueva cotización en la creación de empleo.
Noticias destacadas
Una cautelosa primera impresión sobre el nuevo paquete de indicaciones al proyecto de ley de sala cuna -que presentó el Gobierno hace unos días- entregó la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez.
“Es muy importante que haya un ánimo de legislar, en el sentido de que el proyecto de ley de sala cuna viene postergándose por 20 años, y hay un diagnóstico compartido de que seguir con el artículo del Código del Trabajo, el 203, es un perjuicio para la contratación de mujeres”, dijo inicialmente la dirigenta gremial.
Las indicaciones del Gobierno buscan crear un Fondo de Sala Cuna, el cual será financiado con una cotización de cargo al empleador de 0,3% de la remuneración de cada persona contratada en la empresa, un porcentaje levemente mayor al 0,2% propuesto inicialmente por la administración de Gabriel Boric. Propuesta que, además, contempla una reducción en el aporte que los empleadores realizan en las cuentas individuales de los trabajadores en el seguro de cesantía.
Si bien Jiménez no calificó la fórmula de financiamiento como buena o mala, sí planteó que el tema le genera preocupación, por el impacto que podría tener en las empresas y en la generación de empleo.
“Estamos en una situación laboral de alta estrechez, con alto desempleo, ya más de dos años y medio, con una informalidad que no cede, con baja creación de empleo y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con cómo esto puede impactar a la actividad productiva y en particular a la generación de empleo”, dijo, y agregó que esto “es un foco de preocupación, porque creemos que en la medida que este proyecto se pueda acotar a sus objetivos iniciales, podría haberse financiado con una compensación del seguro de desempleo y con aportes del Estado”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Innovación científica chilena que cura el cáncer de piel en grandes animales llega a EEUU
Se trata del primer ungüento de origen natural en el mundo capaz de tratar el melanoma en animales como caballos. Fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Santiago y licenciado con apoyo del Hub APTA a la empresa Kawell y se lanzará al mercado a inicios de 2026.
SouthernCross lanza oficialmente venta de Baker y prepara roadshow internacional de la compañía
Recorrerán Norteamérica, Europa y el Medio Oriente para ofrecer el activo a fondos de inversión y soberanos, entre otros inversionistas. En el evento, revelaron el plan de crecimiento de la empresa para los próximos cinco años.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete