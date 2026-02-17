CFA avanza en informe sobre desvío fiscal y reconoce inquietud por cálculo de ingresos para este año

El Consejo también advirtió que los espacios fiscales para el mediano plazo “son aún más estrechos” de lo contemplado por la Dipres.

En medio de las tensiones por los resultados fiscales que reveló el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) trabaja a paso firme en la elaboración de un informe sobre el desvío de las metas fiscales durante el año pasado. Se espera que ese reporte sea dado a conocer en la primera semana de marzo.

Como ocurre todos los martes, la entidad presidida por Paula Benavides desarrolló una de sus denominadas sesiones extraordinarias para afinar detalles.

Según reveló el acta de la instancia, la Gerencia de Estudios del CFA presentó los avances alcanzados en la elaboración del reporte sobre el cierre fiscal de 2025 y sobre el particular, el Consejo les formuló comentarios y reflexiones que deberán abordar en una próxima versión, se lee en el documento.

Posteriormente, los consejeros organizaron el trabajo de cara a las próximas dos semanas, con el objeto de asegurar la publicación del informe aludido dentro de los plazos previamente planificados.

El documento publicado en el sitio web de la entidad autónoma no especificó si durante la sesión se discutió el IFP del último cuarto trimestre, pero el cierre fiscal de 2025 ya había sido motivo de discusión en instancias previas.

El 13 de febrero, luego de que la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, presentara el informe elaborado por Hacienda, “los consejeros manifestaron su preocupación por las proyecciones de ingresos para 2026 y por el riesgo de una nueva sobreestimación de los mismos, tal como fue advertido previamente por el CFA en su informe semestral de octubre de 2025”, dice el acta de la cita, publicada este martes.

El órgano también advirtió que los espacios fiscales para el mediano plazo “son aún más estrechos” de lo contemplado por la Dipres, considerando que la programación financiera contempla, fundamentalmente, el cumplimiento de compromisos legales, la continuidad operacional de los servicios y arrastres de inversión, aseguraron.

El último IFP sorprendió por la magnitud de las cifras, donde el déficit fiscal efectivo llegó a un 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB) -más que el 2,2% previsto en el reporte precedente-; mientras que el estructural saltó a un 3,6%, su peak descontada la pandemia.

La presencia del BID

En la cita de este martes también participaron -junto a Martínez- el coordinador macroeconómico del subdepartamento de Estudios de la Dipres, Maximiliano Acevedo; la analista macroeconómica de la Dipres, Javiera Valdivieso; y los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Leandro Andrian, David Herrera, Fernando Cuenin, Soledad Feal y Johanna López.

Según dio cuenta el acta de la instancia, los personeros del BID expusieron la versión final de su informe denominado “Recomendaciones para el cierre de brechas del CFA frente a las IFI de referencia”. Este estudio comenzó a elaborarse en febrero de 2025, y la presentación de resultados finales estaba pendiente y había sido agendada con antelación.

Posteriormente, tanto los miembros del CFA como los representantes de la Dipres tuvieron la oportunidad de formular reflexiones y comentarios sobre las principales conclusiones y hallazgos de la referida investigación.

Los analistas de la gerencia de Estudios del CFA, Pedro Dosque, Gonzalo Subiabre, Agustín García y Gabriel Valenzuela, el gerente de Estudios, Mario Arend y el secretario ejecutivo, Diego Morales, también dijeron presente en la reunión de este martes.