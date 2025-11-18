Devolución del IVA de los medicamentos y límite a los sueldos de funcionarios políticos: las primeras propuestas de Parisi que Jara incorporará a su programa

Al interior del comando de la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, ya comienzan a aparecer las primeras definiciones en torno a las propuestas de otros candidatos que se sumarán a su programa.

Hoy, en conversación con radio Infinita, el asesor económico de Jara, Nicolás Bohme, confirmó las propuestas del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, que se integrarán, además de la que dice relación con el IVA de los medicamentos.

“Si uno mira el programa de Franco Parisi, va a encontrar que hubo un trabajo bien detallado para buscar, así como en nuestro programa, elementos para mejorar las condiciones materiales de vida de las personas, la preocupación por el costo de la vida”, dijo Bohme.

En esa línea, el vocero ratificó que “lo que vamos a recoger, y estamos estudiando los detalles, haciendo los cálculos pertinentes, es una devolución al IVA a los medicamentos, que era una de las ideas del programa de Franco Parisi y que nos parece, la verdad, del todo pertinente“.

Sobre este tema, el programa de Parisi propone modificar el Decreto Ley N.º 825 para establecer “la tasa 0 de IVA a medicamentos de uso humano, manteniendo el crédito fiscal en toda la cadena de producción y distribución para garantizar que la rebaja se traspase efectivamente a los consumidores. Se implementarán sistemas de monitoreo y fiscalización de precios liderados por el Sernac y el ISP para evitar que el beneficio sea absorbido por intermediarios”.

De acuerdo a Bohme, este no es el único tema que se considerará. “También del programa de Franco Parisi hay varios temas que vienen relacionados con modernización del Estado, con eficiencia y, en particular, también una señal bien importante que nosotros vamos a acoger, que es limitar los sueldos de los funcionarios políticos del Gobierno a $ 5 millones, sin excepciones”, aseguró.