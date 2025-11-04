Expectativas de inflación de las empresas a dos años vuelven a bajar

La Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP), correspondiente al trimestre móvil julio-septiembre, revela que las expectativas de inflación en 24 meses de las compañías se mueven desde un 3,8% a un 3,5%.

La inflación que esperan las empresas en Chile continúa bajando.

Según reveló la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP), correspondiente al trimestre móvil julio-septiembre, la mediana de las expectativas de inflación de las empresas para los próximos 12 meses se mantiene en 4%, pero a 24 meses se reduce nuevamente, ubicándose en 3,5%.

En el sondeo anterior -que elabora el Banco Central-, las perspectivas a dos años se ubicaban en 3,8%.

En el ámbito de otras expectativas, se sigue reduciendo el porcentaje de firmas que espera un aumento en los costos de sus insumos, mientras que se mantienen aquellas que esperan subir sus precios de venta en 12 meses más.

Por otro lado, la encuesta asegura que “la evolución de los factores de las empresas muestra un escenario donde los precios y niveles de venta se mantienen sin variaciones en los últimos meses, en torno a la zona de neutralidad”.

La percepción de aumentos de costos, en tanto, sube “levemente”, mientras que los márgenes de ganancias muestran una “pequeña” reducción.

Respecto de la influencia de los distintos factores en los precios de venta de las compañías, los niveles de venta y los márgenes de ganancias se mantienen sin generar presiones, dice el instituto emisor.

A su vez, tanto los costos como el precio del dólar generan presiones al alza en los precios, con una mayor influencia respecto de los trimestres previos.