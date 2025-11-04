Expectativas de inflación de las empresas a dos años vuelven a bajar
La Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP), correspondiente al trimestre móvil julio-septiembre, revela que las expectativas de inflación en 24 meses de las compañías se mueven desde un 3,8% a un 3,5%.
Noticias destacadas
La inflación que esperan las empresas en Chile continúa bajando.
Según reveló la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP), correspondiente al trimestre móvil julio-septiembre, la mediana de las expectativas de inflación de las empresas para los próximos 12 meses se mantiene en 4%, pero a 24 meses se reduce nuevamente, ubicándose en 3,5%.
En el sondeo anterior -que elabora el Banco Central-, las perspectivas a dos años se ubicaban en 3,8%.
En el ámbito de otras expectativas, se sigue reduciendo el porcentaje de firmas que espera un aumento en los costos de sus insumos, mientras que se mantienen aquellas que esperan subir sus precios de venta en 12 meses más.
Por otro lado, la encuesta asegura que “la evolución de los factores de las empresas muestra un escenario donde los precios y niveles de venta se mantienen sin variaciones en los últimos meses, en torno a la zona de neutralidad”.
La percepción de aumentos de costos, en tanto, sube “levemente”, mientras que los márgenes de ganancias muestran una “pequeña” reducción.
Respecto de la influencia de los distintos factores en los precios de venta de las compañías, los niveles de venta y los márgenes de ganancias se mantienen sin generar presiones, dice el instituto emisor.
A su vez, tanto los costos como el precio del dólar generan presiones al alza en los precios, con una mayor influencia respecto de los trimestres previos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Valorización y relación con aportantes: las alertas de la inglesa InfraRed por la licitación del stock
El socio y líder del área de captación de capital para la región, Daniel Sausmikat, apuntó a desafíos operativos y de documentación en el traspaso de carteras “en los mercados privados, que son, por definición, ilíquidos”.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete