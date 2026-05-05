FMI pone nota de cautela sobre medidas con alto costo fiscal en proyecto misceláneo del gobierno
El organismo recomendó evaluar la prioridad de aquellas medidas que no estén directamente relacionadas con el crecimiento.
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Un tono positivo, pero también de cierta cautela, recorrió la visión que entregó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de sus conclusiones para Chile de la llamada consulta del Artículo IV.
Tras permanecer días en el país y dialogar con distintos actores relevantes del acontecer nacional, el análisis se detuvo en el proyecto de ley de reconstrucción y reactivación del gobierno, destacando los aspectos pro inversión y empleo, como es la reducción gradual del 27% a 23% del impuesto corporativo, el crédito fiscal para apoyar la ocupación y la reintegración del sistema tributario.
En general, planteó que, “incluso teniendo en cuenta las posibles ganancias de crecimiento derivadas del plan, que podrían ser algo optimistas, serán necesarios esfuerzos adicionales de consolidación fiscal para alcanzar los objetivos de déficit y deuda”.
En particular, afirmó que la reducción del impuesto a empresas y del crédito tributario al empleo suponen el mayor costo fiscal y “deben sopesarse frente a la necesidad de preservar el margen de maniobra fiscal, mantener un gasto público productivo y hacer frente a las presiones de gasto a largo plazo y a las perturbaciones externas”.
Así, propusieron que se consideren alternativas más específicas y menos costosas, como la amortización acelerada de los gastos de capital, en especial en el sector no minero, o subvenciones más limitadas vinculadas a la creación de nuevo empleo.
“El déficit fiscal adicional generado por el nuevo proyecto de ley deberá compensarse con medidas de gasto y/o de ingresos proporcionales”, afirmó el FMI, agregando que se deben reconsiderar el momento y diseño de las políticas que no están directamente relacionadas con crecimiento y empleo con tal de limitar la presión fiscal.
El organismo prevé que el déficit fiscal de Chile alcanzará el 2,5% del PIB este año, lo que considera los recortes administrativos del 0,5% del PIB. Acerca de la deuda, valoraron el objetivo del gobierno de mantenerla por debajo del 45%, aunque prevén que sin el esfuerzo fiscal acumulado de entre dos y tres puntos porcentuales del PIB, no se logrará.
El impulso del cobre
El FMI también mantuvo su proyección de que la economía chilena se expandirá 2,2% este año, mientras que para 2027 ve un alza de 2,5% si es que las condiciones externas mejoran.
Con todo, dijeron que los riesgos para el crecimiento se inclinan a la baja en el corto plazo y equilibrados a mediano plazo, siempre pendientes del conflicto en Medio Oriente así como de las tensiones comerciales.
Los precios del cobre son el principal factor alcista debido a una mayor demanda por la transición verde, la infraestructura relacionada a la inteligencia artificial y el gasto en defensa. En este contexto, los expertos del FMI se abrieron a la posibilidad de un alza del PIB que bordeará un 3% durante 2027 y 2030, con más de la mitad del impulso asociado a los valores del metal rojo.
Si bien es probable que el encarecimiento del petróleo y la depreciación del peso empujen la inflación por encima de la meta en 2026 y principios de 2027, este repunte no justificaría un cambio en la tasa de política monetaria.
Sin embargo, si los precios del petróleo siguen muy por encima del escenario base y las presiones inflacionarias de segunda vuelta afectan los salarios y otros precios, el Banco Central deberá estar preparado para adoptar una política monetaria más restrictiva.
De todas formas, y bajo la lógica de adoptar medidas pro crecimiento, añadieron que “los recortes generalizados y bruscos del gasto público, destinados a compensar las pérdidas de ingresos por las reducciones de impuestos, corren el riesgo de limitar el espacio para gastos que mejoren la productividad, como el cuidado infantil”.
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