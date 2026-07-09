Gobernadores acusan “tramitología” para justificar la baja ejecución de sus presupuestos, que a mayo ascendía a apenas un 25%

Autoridades regionales se comprometieron a revertir en el segundo semestre la situación, centrando los proyectos en iniciativas que fomenten la generación de empleos. Pero insisten en que Hacienda y Dipres disminuyan trámites a nivel central.

Un preocupante 25,2% de avance en la ejecución presupuestaria promedio registran los gobiernos regionales a nivel nacional a mayo de 2026, según los datos entregados por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Esto representa una baja a igual período del año pasado, cuando se alcanzaba un gasto del 30,7% del erario aprobado. Las explicaciones de los gobernadores coinciden en culpar a lo que consideran una causa estructural de excesiva “tramitología” en el nivel central.

En la parte de mejor desempeño a mayo se cuentan la región del Maule, con un 40% de ejecución; seguida de Los Lagos con 39,6%; y luego Ñuble con 34,8%.

Mientras que en la parte de peor ejecución se cuentan Atacama con un 14,4% ejecutado, Coquimbo con 15,3% y O”Higgins con 16,8%.

El gobernador regional de Los Lagos y presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), Alejandro Santana, reconoce que “nos preocupa el 25,2% nacional” y afirma que “la causa de fondo es estructural: trámites administrativos que podrían resolverse en las propias regiones deben, en la actualidad, tramitarse y autorizarse en el nivel central”.

A eso agrega la reprogramación derivada del ajuste fiscal y los tiempos administrativos de inicio del año presupuestario. Y reclama que “mientras los gobiernos regionales no tengan autonomía real para gestionar sus propios presupuestos, la ejecución seguirá pagando el costo de esa intermediación”.

Para revertir las bajas ejecuciones, indicó que Agorechi está trabajando en una agenda con los ministerios de Hacienda e Interior “para descentralizar y así agilizar convenios y transferencias, y dar certidumbre a las carteras regionales tras el ajuste”.

En el caso específico de la Región de Los Lagos, adelantó que para el segundo semestre buscará dar continuidad a los programas esenciales en seguridad pública, salud y materia social, y a las iniciativas que generan empleo: “El ajuste fiscal exige priorizar con más rigor, no invertir menos. La austeridad debe recaer en el gasto corriente y no en la inversión regional”.

Coquimbo: “Fotografía parcial”

Para el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, la cifra a mayo “corresponde al gasto efectivamente devengado y pagado a esa fecha, por lo que refleja una fotografía parcial del proceso de inversión pública” y explicó que la ejecución presupuestaria está sujeta a un marco normativo que considera varias etapas, “por lo que una parte importante de la cartera aún no se traduce en gasto ejecutado”.

"Nuestro foco ha sido resguardar una planificación responsable y el cumplimiento de la normativa, asegurando que cada peso se transforme en inversiones sostenibles para la región”, señaló.

La autoridad agregó que durante el segundo semestre se concentrará la ejecución financiera de una parte importante de la cartera regional, a medida que las obras avancen y se cursen los respectivos estados de pago: “La prioridad es acelerar la inversión con responsabilidad” y para ello se ha reforzado el seguimiento permanente de los proyectos y la coordinación con municipios.

Maule: repetir 100% ejecutado

El gobernador regional del Maule, Pedro Álvarez-Salamanca, destacó que por segundo año consecutivo lideran la ejecución presupuestaria del país, alcanzando un 40,4% a mayo. “Este resultado demuestra que cuando existe gestión, eficiencia y una correcta priorización de los recursos públicos, es posible transformar el presupuesto en obras concretas para las personas”, sostuvo.

Álvarez-Salamanca agregó que “a pesar del recorte presupuestario, hemos decidido priorizar proyectos de infraestructura porque sabemos que son una herramienta para generar empleo, fortalecer la economía regional y mejorar la calidad de vida”.

Y se pone la meta para el segundo semestre. “El año pasado cerramos con el 100% de ejecución y ese seguirá siendo nuestro sello. Por eso, creemos que el gobierno y la Dipres deben avanzar hacia un sistema que reconozca a las regiones”.

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O´Higgins: reactivar el empleo

El gobernador de O'Higgins, Pablo Silva, explicó el bajo 16,8% ejecutado a mayo: "La instalación o el nombramiento de las nuevas autoridades de gobierno retrasó la ejecución de los distintos proyectos”, aunque precisó que “quiero dar tranquilidad porque nosotros tenemos un manejo responsable de la situación”.

Contó que viene una fuerte inversión en infraestructura en las 33 comunas de la región con lo cual espera revertir la baja ejecución y llegar al 100% o cercano. “Vamos a trabajar colaborativamente para reactivar el empleo y eso lo desarrollaremos a través de un plan que implica la firma de convenios con los municipios bajo la ejecución de proyectos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local)”.

Silva también envió un mensaje al gobierno para poder ejecutar con mayor celeridad proyectos en materia de seguridad que deben pasar por diversos trámites. “Lo que le hemos pedido al ministro de Hacienda es la agilización, por parte de Dipres, de la aprobación administrativa de esos proyectos” y agregó que en conversación con Contraloría solicitó agilizar trámites y poder hacer las licitaciones lo antes posible y ejecutar estos proyectos.