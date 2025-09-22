Ministro Grau inicia semana clave para definir los recortes del gasto para el Presupuesto 2026

Se espera que el próximo martes 30 de septiembre, en cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric entregue los lineamientos del erario para el próximo año.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, expuso este lunes ante el comité político en La Moneda los lineamientos que tendrá el Presupuesto 2026, el que tendrá un foco “con responsabilidad social y fiscal”, adelantó, y que debe dar a conocer el Presidente Gabriel Boric a más tardar el próximo martes 30 de septiembre.

Tras la reunión de los ministros políticos en Palacio, el titular de Hacienda indicó que se trata de una semana de definiciones y que “como hemos dicho, este es un Presupuesto que va a conjugar de buena manera responsabilidad social y responsabilidad fiscal, como ha sido durante todo el Gobierno”.

El proyecto de Presupuesto 2026 es el último que debe estructurar la actual administración y es el primero que será ejecutado por el próximo Gobierno, el cual se elabora en medio de la presión de partidos políticos y candidaturas presidenciables por recortar el gasto público.

Ante ese escenario, Grau sostuvo que “creemos que todas las instituciones tienen su aporte que hacer en este proceso de discusión y que cada uno tiene su espacio. La institucionalidad fiscal se ha robustecido durante los últimos años en Chile, incluyendo a nuestra administración con la meta dual del tope de la deuda”.

En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reforzó que “estamos trabajando en la ley de Presupuestos como lo hemos hecho siempre con mucha responsabilidad social y fiscal, entendiendo que nuestro país no puede seguir con la tendencia al endeudamiento que estaba teniendo antes de que llegáramos”.

Sostuvo que “nunca una Ley de Presupuestos ha sido fácil elaborarla ni menos tramitarla, con la diversidad de miradas que existe en el Parlamento actual” y que el Presidente Boric junto al ministro Nicolás Grau y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, trabajan a diario en conversación con los ministerios en las definiciones finales.

Boric a Nueva York

Se espera que la noche del martes 30 el Presidente Boric realice la tradicional cadena nacional para informar al país los detalles del Presupuesto 2026.

En paralelo, Boric viajó la mañana de este lunes a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York y su regreso está previsto para este jueves, cuando sostendrá una reunión con Grau y Martínez para afinar los últimos detalles del texto que ingresará a la Cámara de Diputados.