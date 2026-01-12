La inquietud en el mercado por los efectos que están teniendo los eventos "cyber" sobre la volatilidad de la inflación

En su último IPoM, el Banco Central advirtió que una mayor relevancia de eventos de descuentos masivos sería una de las causas del incremento de la variabilidad de los precios de bienes en los últimos años.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) sorprendió al mercado en el último mes de 2025 con una caída mensual de 0,2%. Aquel resultado habría estado incidido en parte por el Black Friday de fines de noviembre y principios de diciembre, plantearon en un análisis desde Coopeuch.

“Tal como hemos señalado en reportes anteriores, en el último tiempo los eventos de descuentos (CyberDay, Black Friday, etc.) podrían estar alterando las dinámicas de fijación de precios, lo que redundaría en cambios sobre la estacionalidad sobre los productos incluidos en estos eventos”, postularon.

Pero Coopeuch no fue el único. “A nivel de bienes, se registra el efecto esperado del Cyberday del mes de diciembre, fenómeno que en Scotia hemos monitoreado hace meses y que también el Banco Central diagnostica recientemente como una fuente importante de volatilidad para el IPC”, señalaron también en un reporte desde Scotiabank Chile.

El planteamiento de ambas instituciones no es nuevo. Hace ya un tiempo que en el mercado notan el efecto que están teniendo estos eventos de oferta y, de hecho, fue uno de los puntos que hizo el instituto emisor en su último Informe de Política Monetaria (IPoM).

Lo que dice el IPoM

En un recuadro titulado “Comportamiento reciente de los precios de bienes”, el ente autónomo analiza las causas del incremento de la variabilidad de los precios de bienes en los últimos años.

“Entre estas, destacan una mayor ocurrencia de shocks, así como una mayor relevancia de eventos de descuentos masivos, que explican una parte importante de los movimientos mensuales de precios en torno a los meses en que ocurren”, se lee en el reporte.

El ente autónomo notó que “a partir de 2019 se observa un incremento generalizado y común en la volatilidad del cambio mensual de los precios de los bienes”. Esta también es superior a la detectada en servicios.

Según cita el IPoM, Guzmán et al. (2025) realizaron un análisis a nivel de subclases del IPC de bienes, que identifica aquellas más sensibles a eventos de descuentos masivos. En particular, se encontró que entre 20% y 30% del total de bienes que contempla el IPC (entre 10% y 15% de la canasta total) se encuentran en esta categoría.

“Los resultados sugieren que, tanto en el mes del evento como en los meses precedentes y siguientes, estos bienes tienen movimientos mayores al que se observa en el resto de las subclases, explicando una parte importante de los movimientos mensuales en torno a dichos eventos”, aseguró el instituto emisor.

A su vez, se planteó que la reacción de los precios durante estos eventos ha tendido a aumentar en los últimos años, coincidiendo con el incremento de las ventas en torno a estos.

En particular, los autores estimaron que el impacto de uno de los CyberDay o Black Friday sobre aquellos bienes sensibles del IPC entre 2021 y 2025 es algo más del doble que su efecto promedio de los últimos 15 años.

“Así, su incidencia sobre el IPC se estima entre una y tres décimas a la baja en el mes en que este ocurre”, añadieron.

La entidad monetaria concluyó que si bien la inflación anual de los bienes ha descendido respecto de los valores de 2022-2023, “su variabilidad mes a mes continúa elevada de manera generalizada, afectando la lectura de los datos en el margen y resaltando la importancia de ponderar en mayor medida las tendencias de mediano plazo de la inflación”.