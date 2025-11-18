Click acá para ir directamente al contenido
Grau y el PIB del tercer trimestre: “Si uno descuenta el rebote post pandemia, es el crecimiento de mayor magnitud desde 2012” en la inversión

Para el ministro de Hacienda, las cifras muestran "señales claras de que la economía chilena avanza con fundamentos sanos y mayor dinamismo”.

Por: Catalina Vergara

Publicado: Martes 18 de noviembre de 2025 a las 11:52 hrs.

<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

