Impacto del alza de tarifa de transporte público se vería reflejado en el IPC de marzo
El incremento de $ 25 tendría una leve incidencia en la inflación local, según los cálculos de analistas de mercado.
Noticias destacadas
El viernes pasado se anunció que el Panel de Expertos del Transporte Público determinó un incremento de $ 25 en la tarifa adulto vigente del transporte público integrado.
Esta alza aplica para los servicios subsidiados de bus, Metro y Tren Nos–Estación Central en las 38 comunas donde opera, y se traducirá en que la tarifa Adulto Mayor Integrada llegará a $ 390, la escolar a $ 260, mientras que el Monto Máximo Mensual de Dale QR se fijará en $ 42.000 al mes. Los precios más altos se cobrarán en el Metro, que en horario punta costará $ 895.
Las nuevas tarifas comenzaron a regir a partir de las 00:00 horas de este domingo 22 de febrero, salvo en el caso del Dale QR, cuyo nuevo monto se hará efectivo el 1 de marzo.
¿Primer bache del año?
Este impacto en los bolsillos de los usuarios se vería reflejado en la inflación.
Pese a que el aumento ya está activo, recién en marzo se materializaría el impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“Si bien el alza comenzó a regir el domingo, debido al funcionamiento de la recolección de precios del IPC, ésta no alcanzará a entrar en el registro de febrero, por lo que se verá reflejada en el IPC de marzo”, explicó el economista de Santander, Rodrigo Cruz.
Esto ya que al ser el incremento del precio después del día 15, se contabilizaría en el mes siguiente.
Esta alza tendría una incidencia en el IPC de marzo cercana a 0,025 puntos porcentuales (pp.), planteó, a su vez, el economista jefe de Coopeuch, Felipe Ramírez. Su estimación del IPC de marzo es de 0,4%.
Aquel número no tendría una gran incidencia en la inflación anual, ya que en dicho mes pero de 2025, el indicador elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) subió un 0,5%.
Por otra parte, Cruz mencionó que en febrero se dará una baja adicional en las tarifas eléctricas por la devolución asociada al cobro de generación y transmisión eléctricas. Con esto estima que el IPC tendrá una variación mensual nula, lo que dejaría el registro anual en el rango de 2,3%-2,4%.
Hoy, la inflación se ubica en un 2,8% anual.
Por su parte, el economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, proyecta una expansión mensual de 0,2% para febrero en los precios internos. Esto llevaría la serie anual a un 2,6%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Puente Chacao alcanza 63% de avance: MOP y Hacienda lideran última comisión asesora en Chiloé y preparan traspaso a próxima administración
Por medio de una sesión descentralizada en Chiloé, el Gobierno entregó el balance de la megaobra. La cita estuvo marcada por la asistencia del próximo ministro designado de Obras Públicas, Martín Arrau, de cara al cambio de mando del próximo 11 de marzo.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete