IPC en agosto sorprende y no registra variación: inflación anual se modera a un 4%

El INE informó que en agosto destacaron las disminuciones en las divisiones de equipamiento y mantención del hogar, así como la de transporte, y el aumento de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no tuvo variación en agosto, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con lo que sorprendió a un mercado que esperaba un leve aumento el mes pasado, y en un resultado que también moderó la inflación en 12 meses a un 4,0%.

"Destacaron las disminuciones en las divisiones de equipamiento y mantención del hogar, así como la de transporte, y el aumento de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas", dijo el INE en un comunicado.

Cinco de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, seis presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.

Analistas habían anticipado un aumento de 0,2% en los precios internos en agosto, de acuerdo con el sondeo de las estimaciones de la encuesta de Bloomberg.

Según reportó el INE, equipamiento y mantención del hogar presentó una caída mensual de 1,2%, y anotó disminuciones mensuales en siete de sus once clases. La más importante fue grandes artefactos eléctricos o no para el hogar (-3,4%). De los 38 productos que componen la división, 24 presentaron bajas en sus precios, destacando refrigeradores (-4,9%) y detergentes y suavizantes para ropa (-3,9%).

Transporte, en tanto, consignó una baja de 0,5% respecto a julio, y anotó descensos en seis de sus once clases. La más importante fue combustibles para vehículos personales (-1,1%). De los 25 productos que componen la división, 12 consignaron bajas en sus precios, destacando gasolina (-1,7%), seguida de automóviles nuevos (-0,5%).

La división de alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, registró un alza mensual de 0,9%, con aumentos en 12 de sus 15 clases. La más importante fue carnes (2%). De los 81 productos que componen la división, 49 consignaron alzas en sus precios, destacando carne de vacuno (2,2%) y cecinas (2,5%).

Otros productos que resaltaron en agosto fueron los vinos (-3,9%), el pan (-2,2%) y alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares (0,6%).