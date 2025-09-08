Click acá para ir directamente al contenido
IPC en agosto sorprende y no registra variación: inflación anual se modera a un 4%

El INE informó que en agosto destacaron las disminuciones en las divisiones de equipamiento y mantención del hogar, así como la de transporte, y el aumento de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Por: Rodrigo Martínez y Catalina Vergara

Publicado: Lunes 8 de septiembre de 2025 a las 08:00 hrs.

