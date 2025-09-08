IPC en agosto sorprende y no registra variación: inflación anual se modera a un 4%
El INE informó que en agosto destacaron las disminuciones en las divisiones de equipamiento y mantención del hogar, así como la de transporte, y el aumento de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Noticias destacadas
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no tuvo variación en agosto, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con lo que sorprendió a un mercado que esperaba un leve aumento el mes pasado, y en un resultado que también moderó la inflación en 12 meses a un 4,0%.
"Destacaron las disminuciones en las divisiones de equipamiento y mantención del hogar, así como la de transporte, y el aumento de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas", dijo el INE en un comunicado.
Cinco de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, seis presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.
Analistas habían anticipado un aumento de 0,2% en los precios internos en agosto, de acuerdo con el sondeo de las estimaciones de la encuesta de Bloomberg.
Según reportó el INE, equipamiento y mantención del hogar presentó una caída mensual de 1,2%, y anotó disminuciones mensuales en siete de sus once clases. La más importante fue grandes artefactos eléctricos o no para el hogar (-3,4%). De los 38 productos que componen la división, 24 presentaron bajas en sus precios, destacando refrigeradores (-4,9%) y detergentes y suavizantes para ropa (-3,9%).
Transporte, en tanto, consignó una baja de 0,5% respecto a julio, y anotó descensos en seis de sus once clases. La más importante fue combustibles para vehículos personales (-1,1%). De los 25 productos que componen la división, 12 consignaron bajas en sus precios, destacando gasolina (-1,7%), seguida de automóviles nuevos (-0,5%).
La división de alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, registró un alza mensual de 0,9%, con aumentos en 12 de sus 15 clases. La más importante fue carnes (2%). De los 81 productos que componen la división, 49 consignaron alzas en sus precios, destacando carne de vacuno (2,2%) y cecinas (2,5%).
Otros productos que resaltaron en agosto fueron los vinos (-3,9%), el pan (-2,2%) y alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares (0,6%).
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
KunzA.I Ventures, el nuevo fondo de inversión del exCEO de Endeavor para llevar startups de IA a la minería
La firma concretó sus dos primeras inversiones y busca posicionarse con un modelo diferente al de fondos tradicionales, caracterizado por una participación activa en la gestión del día a día en las compañías del portafolio.
Sube el monto destinado a capacitación, pero en medio de menos empresas y trabajadores involucrados
Anuario del servicio muestra que desde el ejercicio 2018 ha subido la inversión del sector público y privado en el instrumento, pero la cobertura es inferior a los niveles prepandemia.
Millonaria disputa por expropiación en emblemática esquina de Av. Ossa con Tobalaba: privado pide mayor indemnización
El Fisco dice que la petición es “un intento por lucrar” con el acto, que es parte de la obra Concesión Américo Vespucio Oriente. El litigio será zanjado por la Corte Suprema.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete