Ipsos: la confianza de los consumidores locales comienza a alejarse del terreno pesimista

Pese a la mejora, los subíndices de expectativas económicas y trabajo marcaron descensos, de 0,5 y 2,1 puntos en enero.

Pareciera que los consumidores locales quieren dejar el terreno pesimista. Y es que el Índice de Confianza del Consumidor (CCI por sus siglas en inglés) de Chile -que elabora Ipsos-, registró un repunte de 0,2 punto porcentual en enero para ubicarse en 49,4 puntos, muy cerca del umbral de los 50 puntos que es donde comienza el terreno optimista como parte de una escala que va de 0 a 100.

El indicador, que tiene el objetivo de medir el nivel de optimismo de los consumidores sobre el estado de la economía a través de las actitudes del estado actual y futuro de las economías locales, las finanzas personales, los ahorros y la confianza para realizar inversiones, también significó un alza de 6,1 puntos por sobre lo registrado en enero de 2025.

Un resultado que, de acuerdo a Ipsos, confirma algo que había anticipado en la edición anterior, y es que la elección en la que triunfó José Antonio Kast, es vista “con buenos ojos por los consumidores del país”.

Al observar los subíndices que componen la medición, se observó un desempeño mixto.

Por un lado, las dimensiones de inversiones y relativas a la situación actual registraron un alza moderada de 1,4 y 1,1 puntos, respectivamente. En la vereda contraria, las referidas a expectativas económicas y trabajo descendieron 0,5 y 2,1 puntos.

“El comportamiento de estas dos últimas series ilustra lo que sostiene el ánimo de los consumidores del país en una posición considerablemente mejor que hace un año, pero aún incapaz de salir de la zona de pesimismo”, explicó el análisis de Ipsos.

Pese a que el subíndice de expectativas mostró un descenso en esta última edición, el indicador estuvo en constante ascenso en la última mitad de 2025, algo que, a juicio de Ipsos, respondió a que “los ciudadanos de Chile anticipaban una importante elección que potencialmente puede cambiar la dirección del país, además de una estabilización de gran parte de los indicadores macroeconómicos durante la actual administración”.

Empleo, lo que preocupa

Algo que la medición pudo constatar, es que entre los encuestados locales ha comenzado a posicionarse el temor de perder el empleo.

De acuerdo con la encuesta, en el último mes los resultados de las tres preguntas relativas a la situación laboral de los consumidores del país se vieron deterioradas. Es decir, las personas consultadas en Chile no solo ven menores posibilidades de retener sus puestos de trabajo en el futuro, sino que también declaran tener menos seguridad respecto a su estabilidad laboral y que más personas han perdido su fuente de trabajo.

“Los tiempos de cambio son quizás el mejor momento para obtener un diagnóstico claro. La salud de la economía nacional se encuentra en un punto de inflexión: ¿podremos como sociedad aprovechar el impulso y convertir la expectativa en confianza?”, dijo el country manager de Ipsos Chile, Nicolás Fritis.

Escenario internacional

Sobre el panorama internacional, el Índice Global de Confianza del Consumidor de Ipsos subió 0,5 puntos, con lo cual llegó a 49,9, rozando el equilibrio.

“Tras un estancamiento durante gran parte de 2025, el índice ha mostrado un aumento significativo por tercer mes consecutivo, lo que introduce un mejor ánimo para comenzar 2026. Actualmente, se sitúa 1,3 puntos por encima de su lectura de la misma época del año pasado”, destacó Fritis.