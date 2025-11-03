JPMorgan cree insuficientes “los esfuerzos de Chile por contener el gasto público”

Sobre las elecciones, la entidad dijo que “la dinámica actual tiende a favorecer a la oposición, pero sería prematuro dar por sentado el resultado”.

Como “insuficientes” calificó JPMorgan “los esfuerzos de Chile por contener el gasto público” y, por esa vía, “alcanzar sus objetivos de equilibrio presupuestario”.

En un informe enviado a clientes este lunes expuso que el déficit fiscal estructural será de 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB) este año, “muy por encima” de la meta original del 1,6% del Gobierno.

El análisis, elaborado por el economista jefe para el Cono Sur de la entidad, Diego Pereira, señaló que no se han ejecutado los recortes de gasto adicionales para recuperar el rumbo del Presupuesto y que el plan de acciones correctivas presentado a principios de 2025 para hacer frente al saldo negativo de 2024 se ha estancado: del 0,58% del PIB prometido en medidas, solo se ha aplicado un 0,16%.

“Este déficit fiscal se está produciendo en un contexto de gastos corrientes descontrolados y de una fuerte reducción de los gastos de inversión”, dijo el reporte.

Pese a esto, precisó que el ritmo de crecimiento del gasto se ha ralentizado hasta el 2,4% interanual, lo que es la mitad de la tasa observada en la última década.

Pereira apuntó en el informe que la previsión del Gobierno de ingresos efectivos del 22,9% del PIB -es decir, un alza anual de 4,7%- se basa “en hipótesis optimistas”.

Esto debido a que la expectativa de un repunte de los ingresos fiscales procedentes de los pequeños contribuyentes y un aporte adicional del 0,4% adicional del PIB por la nueva Ley de Cumplimiento Tributario puede resultar “ambiciosa”.

Acerca del congelamiento de los salarios nominales del sector público en los niveles de 2025, opinó que su “sostenibilidad no está clara” y que cualquier desviación de esa idea “podría intensificar la presión sobre el gasto corriente y poner en peligro el objetivo de déficit estructural del 1,1 % del PIB”.

También mencionó que la trayectoria de la deuda de Chile sigue al alza y que alcanzará el 43,2% del PIB en 2026, lo que supone un aumento de 1,8 puntos porcentuales con respecto al nivel previsto en la ley de Presupuestos de 2025.

“Aunque sigue estando por debajo del límite prudencial del 45%, este aumento pone de relieve cómo los repetidos desvíos fiscales, la sobreestimación de los ingresos y los limitados avances en el control del gasto han erosionado el margen fiscal del país”, advirtió JPMorgan.

Elección: “Prematuro dar por sentado el resultado”

Quedando cerca de dos semanas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, JPMorgan afirmó que todavía no hay un resultado claro sobre quién sería el ganador.

El banco de inversión estadounidense mencionó que la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, lidera los sondeos, seguida por el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast; la de Chile Vamos, Evelyn Matthei; y del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

El análisis destacó que la categoría “otros” y los votantes indecisos representan hasta un 14,9% en algunas encuestas, lo que pone de relieve la incertidumbre generalizada.

Además, señaló que los datos sugieren que el panorama político chileno está polarizado, con la izquierda unida detrás de Jara y la derecha dividida entre Kast, Matthei y Kaiser. “La dinámica actual tiende a favorecer a la oposición, pero sería prematuro dar por sentado el resultado. La volatilidad ha sido una característica de las elecciones anteriores, y mucho se decidirá en las semanas previas a la segunda vuelta”, dijo el reporte.

El intervalo de tres semanas será crucial, especialmente dada la obligatoriedad del voto y la posibilidad de que la opinión pública cambie rápidamente, añadió.