Kast y Matthei apuntan contra el Gobierno por recortes presupuestarios a regiones y oposición citará a Grau al Congreso

El Presupuesto 2026 aún no ingresa al Congreso, pero ya está levantando controversia a nivel político, tanto a nivel del mismo Parlamento como de las campañas presidenciales.

Así, en medio de los recortes presupuestarios que preparan el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, para 12 gobernaciones regionales del país, parte de la oposición ha alzado la voz, acusando que estos ajustes responden a motivaciones políticas, particularmente en las zonas administradas por figuras de Chile Vamos.

En este contexto, la presidenta de la comisión de Hacienda del Senado y de la comisión especial mixta de Presupuestos, Ximena Rincón (Demócratas), adelantó que pedirá citar a Grau a la instancia para que explique las políticas de austeridad de cara a las regiones el próximo año.

“Sí, efectivamente, es un tema que vamos a ver hoy día. Es gravísimo lo ocurrido en materia de distribución del Presupuesto, porque claramente tiene un sesgo político. Nos parece grave, ya que el gobierno debiera pensar en la ciudadanía, en los gobiernos regionales, en las comunas, y dar respuesta a los dolores sociales que siguen pendientes”, indicó la senadora a Diario Financiero.

En esta misma línea, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrante del comando de Evelyn Matthei, Juan Antonio Coloma, acusó una clara correlación entre las regiones que reducen su erario y aquellas que lo aumentan. “Que alguien explique por qué, para el Presupuesto del próximo año, los Gobiernos Regionales dirigidos por gente de Chile Vamos tienen menos recursos que los que están a cargo de quienes están en el oficialismo. Eso sí que es gravísimo”, sostuvo el senador.

Además, en una crítica a la centralización de los recursos, la senadora Rincón agregó que, “este recorte no solo se centraliza, se distribuye con sesgo político y se les aumenta a aquellos Gobiernos Regionales que son de Gobierno”.

La discusión sobre los recortes en el erario apenas comienza, advirtió el candidato republicano, José Antonio Kast, quien al ser consultado por la materia señaló que “si proponen un recorte en eso, se van a terminar arrepintiendo”. En un claro mensaje, Kast subrayó la importancia de aumentar los presupuestos en áreas clave como seguridad y combate al narcotráfico, así como en el control de las fronteras. “Claramente nosotros nos disminuiríamos y, por el contrario, aumentaríamos todo tipo de presupuestos para estos temas”, enfatizó.

Kast e influencias políticas

Consumada la salida de Francisco Vidal de la presidencia de Televisión Nacional de Chile (TVN), en la mañana de este martes, el candidato republicano presentó un canal para denunciar influencias políticas llamada "Elecciones Limpias", que según explican está destinada a recibir denuncias de ciudadanos y a fiscalizar especialmente a funcionarios públicos del Gobierno que ejercen influencias indebidas en las candidaturas.

Esta iniciativa se da en un contexto de crecientes tensiones políticas, donde Kast ha acusado al Gobierno de faltar a la presindencia.