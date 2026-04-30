Moody’s está a la espera de la opinión del CFA acerca del impacto fiscal del plan de reconstrucción

Desde la agencia destacaron que la discusión legislativa podría alterar el proyecto del Ejecutivo.

La agencia clasificadora Moody’s está a la espera de mayores detalles del proyecto de reconstrucción y reactivación económica presentado por el gobierno hace dos semanas y, en especial, del informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

La entidad, que mantiene un rating soberano de A2 para Chile, explicó que el enfoque en la inversión “es positivo para el crecimiento” y que, frente a la existencia de un consenso general de que el extenso sistema de permisos ha dificultado la inversión, “una simplificación de los permisos podría ser positiva para la inversión, particularmente en conjunto con otras medidas”.

No obstante, hay algunas precisiones frente al proyecto.

La senior vice president de Moody’s Rating y responsable de la clasificación soberana de Chile de la agencia, Kathrin Muehlbronner, comentó a Diario Financiero que “hemos sido escépticos respecto de que los recortes de impuestos se financien por sí mismos a través de un crecimiento más alto, por lo que es positivo ver que la oficina de presupuestos proporciona estimaciones del impacto fiscal sin considerar el impacto en el crecimiento”.

Ante ello, afirmó que “es difícil juzgar si la estimación de un costo fiscal que alcanza su pico en un 0,71% del PIB en 2029/30 es realista”.

La entidad explicó que el enfoque en la inversión “es positivo para el crecimiento” y que “una simplificación de los permisos podría ser positiva para la inversión, particularmente en conjunto con otras medidas”.

De esta forma, aseguró que “la opinión del Consejo Fiscal Autónomo sobre el paquete será muy importante para que nosotros y otros podamos evaluarlo”.

El CFA se reunió el jueves pasado con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una cita que fue solicitada por el mismo y que sirvió para explicar los alcances de la ley de reconstrucción y reactivación.

Durante la instancia, en la que participaron la presidenta del CFA, Paula Benavides; el vicepresidente, Sebastián Izquierdo; y los consejeros Hermann González, Marcela Guzmán y Joaquín Vial, los consejeros realizaron diversas consultas respecto de la iniciativa, la que está siendo analizada por el CFA en el marco de sus funciones de contribuir al manejo responsable de la política fiscal del gobierno central.

En este contexto, el Consejo está realizando una ronda de exposiciones con invitados para reflexionar sobre los impactos fiscales de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo.

Ajuste de gasto

Desde Moody’s también destacaron que la discusión legislativa podría alterar el proyecto del Ejecutivo.

“Notamos que el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, por lo que podrían producirse más enmiendas y cambios durante el debate parlamentario”, comentó Muehlbronner.

“Implementar los recortes de gastos acordados -una reducción del 3% para todos los ministerios más ajustes adicionales de gasto para ahorrar US$ 3.800 millones este año- será igualmente importante de monitorear”, dijo la experta.

“Si estos ajustes de gasto son factibles nos dará una señal importante sobre la disposición y capacidad del gobierno para mejorar los indicadores fiscales”, manifestó la analista.