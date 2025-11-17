Click acá para ir directamente al contenido
Operadores financieros siguen apostando por un recorte en la tasa de interés en diciembre y expectativas de inflación a dos años vuelven a 3%

El Banco Central publicó este lunes la Encuesta de Operadores Financieros (EOF), donde las expectativas de inflación a dos años del mercado vuelven a anclarse en la meta de 3%.

Por: Catalina Vergara

Publicado: Lunes 17 de noviembre de 2025 a las 08:58 hrs.

Banco Central Expectativas del mercado Tasa de Política Monetaria inflación dólar Catalina Vergara
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

