Polémica por investigación criminal contra Powell aterriza en Chile y exbanqueros centrales delinean impactos sobre los mercados
Expresidentes y vicepresidentes del instituto emisor esperan que el prestigio y el respeto del mercado ayuden a la Reserva Federal a resistir a las acusaciones. Funcionarios de bancos centrales a nivel global preparan declaración en solidaridad a Powell.
La investigación criminal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por una renovación de US$ 2.500 millones de la sede de la Fed, dejó consternados a expresidentes y vicepresidentes del Banco Central en Chile.
“Es una mala noticia”, calificó el expresidente del Consejo entre 2003 y 2007, Vittorio Corbo. “En los últimos 40 años se ha aprendido de la importancia, para controlar la inflación, de que la política monetaria la dirija un banco central independiente con un mandato claro y con rendición de cuentas”, sumó.
“Llama la atención en este caso que la respuesta de Powell fue particularmente asertiva para un banquero central, ya que siempre los banqueros centrales son muy medidos en sus palabras. En este caso es una respuesta muy dura, que no deja lugar a dudas respecto de cómo se interpreta en la Reserva Federal esta investigación”, esbozó el expresidente del instituto emisor (2016-2022) y extitular de Hacienda, Mario Marcel.
Y defendió la gestión del abogado: “Powell ha tenido un manejo muy destacado en la Reserva Federal. Le tocó un período muy difícil. Le tocó todo el período de la crisis del Covid-19. Le dio confianza a los mercados, a la economía y la verdad es que claramente está siendo objeto de acusaciones que no tienen mayor fundamento”.
La Fed sobrevivirá el traspié
“Yo creo que la Reserva Federal tiene suficiente prestigio y confianza de los mercados como para ser capaz de resistir”, dijo Marcel, quien coincidió en distintas reuniones con Powell como titular del emisor chileno.
“Por las declaraciones del domingo de Powell, las declaraciones de este lunes de todos los expresidentes de la Fed vivos, más gran parte de exministros de Hacienda y exchairman del Consejo de Asesores Presidenciales y otras personalidades y las declaraciones de algunos senadores clave, lo más probable es que esta arremetida contra Powell y la independencia de la Fed termine no siendo exitosa”, complementó Corbo.
El exvicepresidente del ente autónomo entre 2010 y 2013, Manuel Marfán, planteó que la Fed decide la tasa de interés rectora en un consejo donde tienen derecho a voto 19 personas aproximadamente y sólo uno de ellos vota según lo que Trump quiere, por lo que ve “muy difícil que haya un cambio significativo durante la actual administración”.
Por su parte, el también exvicepresidente del Central entre 2022 y 2024, Pablo García, aseguró que estos ataques a la Reserva Federal “indudablemente” debilitan el respaldo institucional que tiene el banco central más importante del mundo.
Según informó Bloomberg este martes, funcionarios de bancos centrales globales están trabajando en una declaración para mostrar solidaridad con Powell, después de que la administración Trump intensificara drásticamente su campaña de presión hacia la Reserva Federal, según una persona familiarizada con el asunto.
Se espera que la declaración conjunta se emita bajo la bandera del Banco de Pagos Internacionales y estará abierta a la firma de todos los bancos centrales, dijo la fuente, que pidió no ser identificada. La declaración podría publicarse incluso el martes, ya que los jefes monetarios se toman su tiempo para pulir el texto debido a las diferencias horarias, añadió.
Efectos para Chile
“Los mercados financieros son sensibles y los indicadores de riesgo están aumentando”, advirtió Marfán.
“Es una cosa más que va agregándole ruido al tema del compromiso del Gobierno de Estados Unidos con la institucionalidad del país, la institucionalidad económica en particular, y eso es complicado por la importancia de Estados Unidos”, mencionó el exvicepresidente de la entidad monetaria entre 2018 y 2022, Joaquín Vial.
Reflejo de esto, el tipo de cambio cayó $ 9,1 en la jornada de este lunes hacia $ 884,9, su precio más bajo desde el 3 de enero de 2024 en Bloomberg.
“El dólar sigue siendo muy importante. Es difícil pensar que esto lleve a una situación de atractivo de otras monedas reservas, pero lo que sí empieza a ocurrir y uno puede observar eso en otras partes del mundo y en Chile también, que frente a este grado de mayor incertidumbre institucional, los inversionistas repatrian sus inversiones, se produce un interés para devolver inversiones y flujos de capitales a los países originarios y eso tiende más bien a fortalecer las monedas y a debilitar el dólar”, esbozó García.
El coordinador macroeconómico de Clapes UC y exBanco Central, Hermann González, advirtió que algunas encuestas posicionan a la incertidumbre sobre el funcionamiento de la Fed como el segundo mayor riesgo global este año (después de la inteligencia artificial). “Sobre todo, veremos episodios de volatilidad y de flight to quality en la medida que las presiones sobre la Fed continúen”, declaró. Y explicó que este tipo de acciones debilitan al dólar y presionan al alza las tasas de interés de largo plazo en EEUU, lo que impacta negativamente el costo de financiamiento para nuestro país.
“En caso de que las presiones lleven efectivamente a un debilitamiento de la independencia de la Fed, se advertirán condiciones financieras menos favorables para la economía, mayor incertidumbre y, a la larga, un menor impulso global”, mencionó el economista jefe de Bci y exgerente del Central, Sergio Lehmann.
