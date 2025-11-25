Click acá para ir directamente al contenido
Presupuesto se va a comisión mixta por discrepancias en 14 artículos entre el Senado y la Cámara

La madrugada del martes, la Cámara Alta despachó el texto a tercer trámite con un acuerdo con el Ejecutivo, pero los diputados se opusieron a algunas modificaciones. Texto debe irse a ley a más tardar el sábado.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la subsecretaria Heidi Berner y la ministra Segpres, Macarena Lobos. Foto: Camara de Diputados</p>

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la subsecretaria Heidi Berner y la ministra Segpres, Macarena Lobos. Foto: Camara de Diputados

