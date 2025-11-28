Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Quiroz sale a responderle a Jara por acusaciones de rol en colusiones: "Ella sabe que está mintiendo. Espero que sus asesores le digan"

El coordinador económico de la candidatura de José Antonio Kast también abordó el apoyo que le entregó el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, para encabezar el equipo de un eventual nuevo Gobierno.

Por: Sebastián Valdenegro y José Tomás Rodríguez

Publicado: Viernes 28 de noviembre de 2025 a las 13:08 hrs.

economia chilena candidato presidencial José Antonio Kast
<p>Crédito: Julio Castro</p>

Crédito: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

“No hay cómo competirle”: el boom de Perú destrona al agro chileno y atrae a empresarios nacionales
2
Empresas

Rosario Navarro, presidenta de Sofofa: “Hay una preocupación en el mundo corporativo por acercarse a esa voz ciudadana”
3
Mercados

Quiénes son los gerentes que aterrizaron en la primera línea de Caja Los Andes
4
Economía y Política

El espaldarazo de Daza a Quiroz en cumbre de Libertad y Desarrollo: "Es absolutamente ideal para liderar el programa y el equipo económico de Chile"
5
DF MAS

La nueva apuesta de Kike Morandé en el mundo petfood
6
Economía y Política

¿Nuevo gallito? Mercado toma distancia del crecimiento del PIB de 3% previsto por Marcel el próximo año
7
Mercados

José Miguel Matte, gerente comercial MBI Inversiones: “El salto del IPSA vendrá cuando exista confianza en que Kast pueda cumplir su programa”
8
Empresas

Vivo suma un sexto centro comercial a su portafolio y pone la mira en regiones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete