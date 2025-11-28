Quiroz sale a responderle a Jara por acusaciones de rol en colusiones: "Ella sabe que está mintiendo. Espero que sus asesores le digan"

El coordinador económico de la candidatura de José Antonio Kast también abordó el apoyo que le entregó el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, para encabezar el equipo de un eventual nuevo Gobierno.

Pasadas las 11 de la mañana, el exministro de Hacienda, Hernán Büchi, y el coordinador económico del comando de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, tomaron el escenario para continuar el seminario por los 35 años de Libertad y Desarrollo (LyD), luego de lo realizado más temprano este viernes por el académico de UCLA Sebastián Edwards y el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza.

Durante una presentación que se extendió por cerca de 15 minutos, el economista de la Universidad de Chile y doctorado por la Universidad de Duke partió enfatizando la importancia de recuperar el crecimiento económico, ya que el problema del bajo crecimiento del PIB "lleva mucho tiempo", identificando el deterioro a partir del año 2013 e incluso más atrás, "de cerca de dos décadas" si uno se remite al desempeño de la productividad.

"Este Gobierno ha sido muy dañino, pero el problema viene de antes", señaló el principal asesor económico del candidato republicano.

Acto seguido, abordó la discusión que se ha planteado respecto del modelo económico, con actores que han planteado que el modelo de desarrollo de Chile se agotó y que habría que crear algo nuevo.

"De ahí por ejemplo las 183 medidas del programa de Jeannette Jara. Para recuperar el crecimiento, hay que volver a las cosas básicas. No hay que inventar nada nuevo", recalcó ante una atenta audiencia de más de 400 personas en el Salón Las Américas del Hotel Intercontinental de Vitacura.

Así, planteó la necesidad de recuperar el desarrollo a través de tres elementos: la libertad de permisos, el retorno y la dignidad. A continuación, explicó cada uno.

Por libertad de permisos, el académico explicó que no se trata de la vilipendiada "permisología", sino más bien de que una persona puede desarrollar la actividad que se le ocurra, pero con algunas excepciones específicas, por lo que se entiende un concepto "lo más amplio posible" de libertad.

El retorno, por su parte, se refería a la expectativa "razonable" de obtener dinero con una actividad.

Y la dignidad, por último, hace alusión a que el invertir, crear y emprender sea "razonablemente valorado y no denostado".

"En estos tres temas Chile ha retrocedido fuertemente", lanzó el economista.

El plan con tres pilares

Ya hecho el diagnóstico, Quiroz expuso que los pilares principales del programa de Kast busca justamente abordar el deterioro en la libertad de permisos, el retorno y la dignidad.

Sobre permisos, propuso la facilitación regulatoria, donde se buscan derogar cientos -sino miles- de regulaciones que podrían entorpecer el desarrollo de actividades económicas. "Lo básico de facilitación regulatoria incluye una profunda desregulación, pero también que las regulaciones actuales funcionen de modo más racional y mucho más rápido".

En cuanto al retorno, aludió a la fuerte baja de impuesto corporativo que considera el programa de Kast, pasando de un 27% a un 23% en una primera etapa, para así retomar mayores niveles de competitividad tributaria. "Con una variante, que es hacerse cargo de una distorsión que hay en términos de costos laborales", agregó.

Y en relación a la dignidad, hizo referencia al ajuste fiscal con un recorte del gasto de US$ 6.000 millones en los primeros 18 meses de gestión, con lo que se busca "retomar" el equilibrio macro.

"La situación fiscal que estamos heredando es compleja producto de muchos años, -de nuevo, no es el último Gobierno solamente- pero ya hace por lo menos desde el 2013 que venimos con un tema de déficit recurrente" en las finanzas públicas, dijo el alto asesor aludiendo a la reciente aprobación de la ley de Presupuestos 2026 en el Congreso.

"No vamos a tocar la PGU"

Siguiendo con el ajuste del gasto público, Quiroz abordó la situación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), siendo enfático.

"Lamentablemente en esta campaña ha habido algunas mentiras absolutas, totales, además de injuriar. Y aquí quiero decir muy claro: No vamos a tocar la PGU. Read my lips (lean mis labios)", dijo el economista, recalcando que el "reordenamiento" del presupuesto del Estado se realizará "sin afectar el gasto social", y que más bien se priorizará continuar entregando los beneficios sociales que hoy -dijo- no están financiados.

Un seremi más importante que un ministro

Siguiendo con la receta para retomar el crecimiento, Quiroz señaló que lo importante no es el "qué" se quiere alcanzar, sino más bien el "cómo" hacerlo, por lo que planteó que lo clave es la "gestión".

Así, transmitió que se busca trabajar con los funcionarios públicos con vocación y que "la gente más relevante está en los estamentos más bajo del Estado, en el funcionario que le responde al Seremi regional".

"Un funcionario del SAG en Atacama es más importante que el ministro de Agricultura a la hora de frenar un proyecto grande de inversión", sostuvo.

Ya en la etapa de la conversación con el exministro de Hacienda, Hernán Büchi, y que fue moderada por el exdirector de LyD, Cristián Larroulet, Quiroz profundizó en la importancia de la gestión, señalando que creó un modelo en su oficina (Quiroz y Asociados) para conocer el estado de cara proyecto de inversión en el país: "Sabemos más de en qué está cada proyecto que el mismo Gobierno", lanzó.

Así, planteó que no se buscará que el Estado sea un actor coordinador de ideas de desarrollo de sectores económicos, sino que más bien se entregarán las facilidades para que privados puedan crear nuevas ideas. Y ahí puso el ejemplo de Dinamarca, donde en décadas pasadas la empresa de juguetes Lego fue su principal exportador.

"Ningún iluminado se le ocurrió un plan así. Nuestro plan es que cada uno pueda hacer su plan", manifestó, sacando aplausos de la audiencia.

Respuesta a Jara

Tras el evento, Quiroz respondió con dureza a las recientes afirmaciones de la abanderada de Unidad por Chile, Jeannette Jara, quien lo acusó de haber tenido un rol de asesor de empresas que fueron condenadas por colusión en el pasado en el sector de las farmacias y pollos.

Según el economista, la candidata oficialista habló “con una total impunidad” y sostuvo que sus dichos eran derechamente “mentira”.

“Y ella sabe que está mintiendo. Espero que sus asesores le digan”, afirmó. A juicio de Quiroz, el tono de Jara responde a un mal desempeño electoral. “Sacó la votación más baja que ha sacado la izquierda en el período democrático y está reaccionando de esa manera”, agregó.

Consultado sobre su rol en los casos de colusión Quiroz fue categórico: “Ninguno”.

El economista también abordó el respaldo público del viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, antes en el mismo seminario, cuando señaló que sería la personal ideal para encabezar el equipo económico de un eventual Gobierno de Kast.

“Siempre bienvenidas esas palabras de aliento. Pero la última palabra del gabinete la tiene el futuro presidente de Chile”, concluyó.