Reuniones con inversionistas y el Banco de Inglaterra: la agenda de Grau y Costa en el Chile Day

Las máximas autoridades financieras del país tendrán una copada agenda en el Chile Day de Madrid y Londres.

En España e Inglaterra, está todo listo para una nueva edición del Chile Day.

Este jueves, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, inició su viaje a Europa para ser parte del evento.

Este mismo día, Grau será recibido por el embajador de Chile en España, Javier Velasco, en una recepción que reunirá a autoridades y miembros de la delegación. Y el viernes 12 en el centro cultural Casa de América, en Madrid, el secretario de Estado ofrecerá una charla magistral en la cual abordará cómo el país se encuentra preparado para enfrentar los desafíos que enfrenta bajo el contexto económico externo.

Posterior a ello, el titular de la cartera sostendrá dos reuniones con inversionistas del sector financiero y no financiero, a la que están convocados altos ejecutivos de compañías como Santander, Globalvia, BlackRock, Sacyr, Ferrovial, AFP Habitat, Coopeuch, Cencosud, Caja Los Andes y Bci, entre otras.

Más tarde, Grau se reunirá con representantes de compañías españolas y sostendrá entrevistas con medios de prensa locales. Ese día en la tarde, la autoridad ofrecerá unas palabras al cierre del encuentro en la capital española.

En Londres, a su vez, las actividades del ministro iniciarán el domingo 14 de septiembre por la tarde con una recepción ofrecida por la embajadora de Chile en ese país, Ximena Fuentes.

En tanto, el lunes 15, el ministro de Hacienda se trasladará hasta el centro de eventos One Whitehall Place y realizará una presentación en la jornada inaugural. Posterior a ello, expondrá en el panel “¿Por qué invertir en Chile?”, en el cual también participarán el presidente de Mitsubishi en Chile, Masami Ichiki; el CEO y socio de Vinci Partners, Alessandro Horta; y un representante de Aramco.

Ese día, también sostendrá una reunión bilateral con el secretario de Estado para la Seguridad Energética y las Emisiones Netas Cero del Reino Unido, Ed Miliban. Allí, ambas autoridades conversarán sobre temas relativos al financiamiento climático y el rol de Chile y el Reino Unido en el escenario global de transición energética.

Más tarde, participará de una reunión con el enviado comercial para la Región Andina y miembro de la Cámara de los Lores, Lord Liddle. Y visitará también el Parlamento británico.

Al cese de la jornada, el secretario de Estado participará en un conversatorio con el decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science (LSE) y exministro de Hacienda de Chile, Andrés Velasco.

En tanto, el martes 16, Grau tendrá distintas reuniones con inversionistas, a la cual fueron convocados empresas como Bluebay, Point 72, JPIM, Tudor y FT.

Por último, el titular de Teatinos 120 expondrá en la jornada de cierre su visión sobre los encuentros y acuerdos generados durante los tres días de la actividad internacional.

Reuniones con inversionistas y Bailey: la agenda de Costa

Otra autoridad que dirá presente en el Chile Day será la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.

La economista viajará a Londres para participar en las actividades de los días 15 y 16 de septiembre.

Durante su visita, Costa realizará la tradicional presentación plenaria en la Gladstone Library el 16 de septiembre, donde “abordará la evolución de la economía y sus perspectivas e implicancias para la política monetaria, así como los avances y desafíos del sistema de pagos ante autoridades nacionales e internacionales”, señalaron desde el instituto emisor.

Se espera que Grau asista a dicha presentación.

La presidenta participará también en diversas instancias oficiales con representantes de los sectores público y privado, incluyendo reuniones con inversionistas.

Además, sostendrá un encuentro bilateral con el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en el que el objetivo será discutir las proyecciones macroeconómicas y financieras globales en el contexto de tensiones geopolíticas mundiales.