Sedini por IPoM: “Las señales de que José Antonio Kast hubiese sido elegido Presidente, generan impacto”

La vocera de la OPE planteó que la economía se mueve “en base a señales”.

El Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, que trajo una revisión al alza en el rango alto de crecimiento económico para 2026, dio de qué hablar en la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast.

El Banco Central ve la posibilidad de una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de hasta un 3% el próximo año.

Su vocera, Mara Sedini, señaló este jueves que “los datos del IPoM son una proyección de cómo será el crecimiento del próximo año y la economía se mueve en base a señales”.

Y continuó: “Las señales de que José Antonio Kast hubiese sido elegido Presidente, generan impacto”. “Y cuáles son las decisiones del equipo económico también son señales profundas a la economía y es muy positivo que los mercados reaccionen así y dicho por algunos economistas, los inversionistas ya están echando a andar las calderas”, sumó la vocera de la OPE.

La periodista insistió en que “los números hablan por sí solos, los datos de crecimiento de este Gobierno no son muy positivos, pero las expectativas para el próximo año son buenas y están muy asociadas con el hecho de que José Antonio Kast es el próximo Presidente de Chile”.

De todas formas, la misma presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, enfatizó en conferencia de prensa el miércoles que el cierre estadístico del IPoM fue el 10 de diciembre, es decir, antes de que Kast ganara la elección.