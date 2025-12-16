Sofofa y privados destacan potencial "en energía, gas y minería" en encuentro de empresarios argentinos con Kast

El Presidente electo sostiene un almuerzo con representantes de compañías locales, acompañado de gremios y empresarios de Chile.

Como parte de su agenda de un día en Buenos Aires, el Presidente electo, José Antonio Kast, sostendrá un encuentro con empresarios argentinos, acompañado de una comitiva de asesores sectoriales y representantes del sector privado de Chile.

El almuerzo tiene por objetivo “estrechar lazos”, en especial aquellos de ámbito comercial y así lo hicieron saber algunos de los actores presentes.

A la entrada de la cita, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, adelantó a DF la importancia de este encuentro. "Estamos teniendo principalmente reuniones con representantes del Gobierno, pero el plato fuerte va a estar en nuestro almuerzo con los empresarios locales; hay mucho potencial de intercambio comercial entre Chile y Argentina", señaló.

Ante la pregunta de cuáles son las áreas de interés bilateral, la ejecutiva respondió: "Hay mucha expectativa en áreas como gas, energía y minería".

También está presente el CEO de Cencosud, Rodrigo Larraín, quien aseguró que “esta ha sido una instancia muy valiosa para fortalecer el diálogo y colaboración entre autoridades y el sector empresarial, en un momento propicio para avanzar en la integración y el desarrollo económico de la región".

"En Cencosud llevamos invirtiendo de forma ininterrumpida por mas de 60 años en Chile y 40 años en Argentina, países donde somos el principal empleador privado, generando miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Nuestro propósito es seguir comprometidos impulsando el desarrollo, la inversión, la innovación y la sostenibilidad, contribuyendo al crecimiento de ambos mercados y al bienestar de las comunidades donde operamos", agregó.

En el país están presentes la presidenta de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Susana Jiménez, y empresarios como Francisco Pérez-Mackenna, gerente general de Quiñenco; y Luis Felipe Gazitúa, presidente de Bicecorp.