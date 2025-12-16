UE felicita a Kast y ratifica compromiso con “profundizar relación en todas las áreas de interés mutuo”
El bloque calificó la jornada del domingo como “un proceso electoral pacífico y ordenado”.
La Unión Europea felicitó este martes a José Antonio Kast por su elección como Presidente de Chile y a la población del país por su participación en lo que definió como “un proceso electoral pacífico y ordenado”.
De acuerdo a la declaración del portavoz del bloque, Jaume Duch Guillot, esperan “con interés trabajar con el Presidente Kast y su administración, y seguimos comprometidos a profundizar nuestra relación en todas las áreas de interés mutuo”, dijo.
En este contexto, sostuvo que la UE y Chile disfrutan de una “sólida asociación basada en valores comunes, incluido un compromiso compartido con la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho”.
Con el nuevo y ambicioso Acuerdo Marco Avanzado (AMA), expuso que están “decididos a seguir reforzando nuestra cooperación para abordar los desafíos regionales y mundiales y avanzar en las transiciones ecológica, digital y justa”.
El AMA fue aprobado por el Congreso chileno el año pasado y aún se está a la espera de ser ratificado por cada uno de los estados miembros del bloque.
Entre enero y octubre de este año, las exportaciones chilenas al mercado europeo alcanzaron US$ 8.510 millones, con un alza de 12%, en relación con el mismo período del año anterior.
En los primeros 10 meses del año se contabilizan 1.800 productos vendidos al bloque, de los cuales destacan el cobre por US$ 1.794,6 millones y con un alza interanual de 44,3%; las avellanas por US$ 385,6 millones y subiendo 226,1%; molibdeno (US$ 481,2 millones y 80,4% de crecimiento); nueces (US$ 278,9 millones y 77,1% de avance); uvas frescas (US$ 144 millones y 53,4%) y harinas de pescado (US$ 83,9 millones y 157,6% de expansión).
