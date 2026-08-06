Asimet: industria metalúrgica metalmecánica sigue en recesión
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La industria metalúrgica metalmecánica no logra salir de la recesión. Según el informe elaborado por la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), la actividad cayó 4% en junio, completando seis meses seguidos en rojo.
Con ello, el rubro cerró el primer semestre con una contracción acumulada de 5,4%, confirmando la persistencia de un ciclo que contrasta con el Imacec de junio, que mostró señales de recuperación para el conjunto de la economía chilena.
Comparada con 2018, la actividad del sector se ubica 8,3% por debajo del nivel registrado ese año. Esta brecha no es un hecho puntual: la industria lleva varios años consecutivos operando bajo esos niveles, lo que para el presidente de Asimet, Fernando García, confirma que se trata de un problema estructural y no de un fenómeno circunstancial ligado al ciclo económico.
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