Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

Chile Day de Madrid parte con un fuerte llamado a la política de acuerdos para volver a crecer

La apertura del evento contó con la participación del EXpresidente Eduardo Frei, quien hizo un llamado a “volver a hacerlo de nuevo” y del embajador Javier Velasco.

Por: Sandra Burgos, desde Madrid, España.

Publicado: Viernes 12 de septiembre de 2025 a las 07:00 hrs.

Sandra Burgos Chile Day ESPANA
<p>Chile Day de Madrid parte con un fuerte llamado a la política de acuerdos para volver a crecer</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile: “Implícitamente, se puede prever del Informe que la tasa neutral está sobre 4%”
2
Economía y Política

Chile Day debuta en Madrid con una concurrida recepción en casa del embajador Velasco
3
Internacional

Murdoch sella un acuerdo de sucesión de US$ 3.300 millones para entregar el imperio a su hijo mayor
4
Empresas

Un exCEO de Vale, un exdirector ejecutivo de Anglo y una exministra de Defensa integran grupo internacional que auditará tragedia de El Teniente
5
Economía y Política

Consejero del Banco Central defiende estudio sobre impacto de salario mínimo y 40 horas, pese a discrepancias de Boric: “El efecto está”
6
Empresas

Gobierno propone aumentar en US$ 5 las tasas de embarque de viajes internacionales aludiendo a desajuste fiscal
7
Empresas

La visita del líder de la matriz de Cruz Verde y Oxxo a Chile: "Vemos muchas oportunidades para que nuestros negocios sigan creciendo"
8
Mercados

Tribunal sentencia a Gabriel Ruiz-Tagle a dos años de inhabilidad para cargos en empresas fiscalizadas por la CMF
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete