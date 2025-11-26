$ 124 mil de presupuesto y siete regalos por persona: las cifras detrás de las compras que prevén los chilenos para esta Navidad

Un 38% de los encuestados comprará menos regalos y un 36% gastará menos que el año pasado, según encuesta de navidad realizada por la CNC.

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), la disposición a comprar en esa fecha se mantiene alta aunque con una marcado interés por racionalizar volúmenes y montos. Se aproxima la Navidad y, según resultados de una encuesta realizada por la

De los 682 encuestados, un 88% comprará regalos y el 12% no. Entre los primeros, un 38% considera que sus presentes serán menos que en 2024 y un 36% reducirá sus gastos.

Las principales razones para un menor gasto son la inflación (27%), desempleo (22%), la situación económica familiar (18%), seguido por el panorama de incertidumbre del país (16%) y alto nivel de endeudamiento (14%).

Gasto promedio

Acerca del monto que se pretende gastar, se alcanza un promedio de $ 124.000, con una media de siete regalos por persona y un gasto por regalo que bordea los $ 17.746. Cifras bastante en línea con 2024. En el caso de las mujeres, la media de regalos es 8,1 y en los hombres es 6,0.

Un 18,2% de los encuestados se ubican en un gasto total menor a los $ 50 mil y un 18,7% en uno que va de los $ 50 mil a los $ 75 mil; un 19,2% entre $ 75 mil y $ 100 mil; luego un 17,9% entre $ 100 mil y $ 150 mil y en el extremo alto hay un 7% que gastará sobre $ 300 mil, destacando hombres, mayores de 30 años, de Santiago y nivel ABC1C2.

Respecto a las categorías más demandadas en esta Navidad serán vestuario, con un 94% de encuestados; luego belleza y cuidado personal con 83%; juguetes con 79%, accesorios con 78%, calzado (72%), artículos deportivos con un 70% y librería con 67%.

En cuanto a los tres atributos más buscados a la hora de hacer compras navideñas, los encuestados se inclinan por buscar buenos precios, promociones y ofertas con un 87% de preferencias, sin brechas significativas por sexo, nivel socioeconómico o edad; de lejos le sigue con un 40% la variedad y un 34% la disponibilidad. Luego viene el contar con todo medio de pago (33%) y la velocidad de despacho (32%), aumentando esta última significativamente frente al año pasado.

Comportamiento de compra

El comportamiento predominante para esta Navidad será altamente planificado: un 72% de las personas declara que comprará sus regalos con anticipación, mientras solo un 23% lo hará de forma improvisada. Las diferencias demográficas son claras: la planificación aumenta levemente con la edad, siendo los jóvenes los que tienen mayores porcentajes de improvisación. Los eventos como Black Friday, Cyber y la publicidad en redes sociales tienen un nivel de influencia intermedio, con un comportamiento muy distribuido: un 34% los considera muy o totalmente influyentes (niveles 4 y 5), un 32% los ve como “algo influyentes” y un 34% declara que influyen poco o nada. Las diferencias más notorias están por edad: los de 31-45 años son el segmento más influido, con un 40% en niveles altos (4 y 5) junto con nivel socioeconómico C3D.