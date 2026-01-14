Crisis en el oficialismo: el PS se resta de la alianza con el FA y el PC

Los socialistas dejarán de participar en los comités políticos en La Moneda y no serán parte del cónclave oficialista del próximo 23 de enero.

El Partido Socialista (PS) golpeó la mesa y anunció que suspendió su participación en la alianza de Gobierno con el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), en medio de la división por el apoyo de la tienda socialista a la Ley “Nain-Retamal”, misma que se usó de forma retroactiva en el juicio que absolvió al exteniente de Carabineros, Claudio Crespo, acusado de dejar ciego al hoy diputado electo Gustavo Gatica (IND-PC), en el contexto del estallido social a fines del 2019.

La medida de congelar la participación en el oficialismo se da luego de una falta de “espalda política” por parte del PC y el FA, quienes a pesar de la expresa petición del Presidente Gabriel Boric de votar a favor de la ley promulgada en abril de 2023, decidieron mantener su opinión contraria a la normativa, que establece la legítima defensa privilegiada de parte de los efectivos de Fuerzas de Orden y Seguridad.

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, explicó la decisión de la tienda: “Quiero decirles que cuando uno cree que ya nada lo sorprende, esta es la primera vez que dos partidos oficialistas, uno de los cuales, es el partido del propio Presidente de la República, se vuelven oposición de su Gobierno. Así es que ¡sorpresa!”, ironizó en el marco de un evento ayer en Clapes UC.

La decisión de los socialistas implica que dejarán de participar en los comités políticos de los lunes en el Palacio de La Moneda, así como de coordinarse en votaciones con sus ahora exsocios del FA y el PC. Asimismo, los socialistas suspendieron su participación en el cónclave oficialista fijado para el 23 de enero.

Este martes, en entrevista en Tolerancia Cero, Boric se desmarcó de la ley Naín-Retamal, señalando que no fue impulsada por su Gobierno.