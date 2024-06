Daza y opción de lucirse por PIB en el mundo: “Con el impuesto corporativo de 27% a 25% no lo vamos a hacer”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El economista José Luis Daza analizó los desafíos en materia de crecimiento y reformas que necesita Chile para volver a retomar los niveles que lo llevaron a lograr liderazgo a nivel regional, afirmando que si no somos “audaces” en algunas medidas, al menos en la actual administración, no vamos a crecer en cifras superiores al 3% anual.

En el marco del seminario de Moneda, indicó que a nivel global las perspectivas de crecimiento no son las mejores, porque “Europa está estancado”, “China tiene problemas, pero va a seguir creciendo y siendo importante para Chile” y “Estados Unidos tiene el problema fiscal, con un déficit de casi 7%” que ningún candidato quiere corregir. En ese escenario, dijo que las oportunidades de América Latina han existido siempre: “Podemos o no podemos aprovecharlas”.

Sobre pensiones, Daza indicó que “falta una modelación” de qué es lo que se necesita en términos de ahorro para jubilarse con una pensión del 60% de reemplazo. “Se ha hecho una obsesión en Chile el aumentar la recaudación, pero el punto principal para mí es que necesitamos ser uno de los países que más crece en el mundo”.

Respecto a la discusión de impuestos en Chile, dijo que debe ser “consistente con un crecimiento del 3%, 4%, 5%, 6% y para eso tenemos que ser sumamente audaces ¿Qué es lo que tenemos que hacer para aspirar a crecer más? ¿Cuál es la estructura impositiva necesaria? cambiar el approach y dudo mucho que vaya a ser en este Gobierno”.

A su juicio, “el problema está en las prioridades, o sea, se ha hecho una obsesión en Chile el aumentar la recaudación, pero el punto principal para mí es que necesitamos ser uno de los países que más crece en el mundo…Pero con el impuesto corporativo de 27% a 25% no lo vamos a hacer. Entonces, tenemos que decir cuál es la estructura estatal que es consistente con una tasa impositiva corporativa justa”. Sobre este punto, mencionó que “los países del mundo han acordado que nadie puede tener una tasa corporativa de menos de 15%”.

Sobre la reforma de pensiones, Daza indicó que “se habla mucho de negociación, pero falta una cosa esencial, un cálculo, porque no he visto en ninguna parte una modelación de qué es lo que se necesita en términos de ahorro de las personas para jubilarse con una pensión que sea del 60% de reemplazo”. Añadió que “una vez satisfechas las necesidades de las personas, se puede empezar a hacer solidaridad o lo que se quiera; o, como lo llaman, un seguro social; pero un seguro requiere capital” y dijo sentirse “sumamente escéptico de lo que salga” del Congreso.

¿Asesor de Milei?

El economista también fue consultado en el evento si es efectivo que es asesor del Presidente de Argentina Javier Milei. “Si tú ves los diarios, en el último mes dijeron que soy asesor de Evelyn Matthei, de Kast y de Milei, pero no tiene sentido estar comentando permanentemente sobre estas cosas”, se limitó a decir para luego comentar que “lo que consiguió Milei fue un logro cultural en lo económico que no me imaginaba. No fue un logro con la izquierda, sino que fue un logro con el centro, con la derecha” y recordó que López Murphy en 2001 necesitaba hacer un ajuste del 0,8% del PIB para ajustar la economía y “lo echaron a patadas. Todo el centro, toda la derecha”.

Respecto a lo que viene, anticipó que Argentina seguirá bajando la inflación, transitará a un tipo de cambio más flexible, eliminación del cepo y la economía repuntará. “Hacer todo lo que se pueda por el lado de lo que dicen las leyes bases y esperar que el año que viene van a ganar las elecciones. Entonces, la reforma gruesa, la libertaria, esa va a tener que esperar hasta la elección de senadores”, dijo.