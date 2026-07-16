Gobierno conforma mesa interministerial para evaluar las implicancias de un screening para inversiones extranjeras
La Subrei avanza en una mesa interministerial para diseñar el mecanismo de control de proyectos foráneos en sectores estratégicos.
Noticias destacadas
Fomentar la inversión es uno de los principales ejes del gobierno de José Antonio Kast en materia económica. A través del proyecto de reconstrucción nacional, el Ejecutivo ha apostado por incentivos como la invariabilidad tributaria, la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23% y la reducción en los tiempos de tramitación de permisos para atraer capitales de largo plazo.
Otro paso en el horizonte es el desarrollo de un mecanismo de screening para las inversiones extranjeras, que permitiría al Estado revisar operaciones de compra de empresas nacionales o de infraestructura crítica cuando puedan comprometer la seguridad nacional, la autonomía o intereses estratégicos del país.
En la práctica, este control busca evitar situaciones de monopolio en áreas sensibles como los minerales críticos, cadenas de suministro o sectores tecnológicos.
En un contexto de creciente competencia geopolítica por el acceso a minerales críticos y tecnologías de vanguardia, el screening de inversiones cobra especial relevancia para Chile, uno de los principales productores mundiales de cobre, litio y renio.
La discusión se produce, además, en un momento de fuerte dinamismo de la inversión foránea en Chile. De acuerdo con el Banco Central, la Inversión Extranjera Directa (IED) a mayo acumuló US$ 9.855 millones, un aumento del 53% comparado con los cinco primeros meses de 2025.
De hecho, sólo en mayo ingresaron US$ 2.169 millones a través de IED, lo que, según InvestChile, supera en un 14% el promedio de los últimos 5 años para el período enero-mayo, que fue de US$ 8.682 millones.
La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.
De este flujo total acumulado, la reinversión de utilidades registró US$ 7.356 millones, mientras las participaciones en el capital alcanzaron US$ 1.336 millones y los instrumentos de deuda US$ 983 millones.
Ante este panorama, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, detalló a DF que el gobierno ya conformó una mesa interministerial para analizar las implicancias jurídicas, económicas e institucionales de un eventual sistema de revisión de inversiones en Chile.
Aunque el diseño final de control sigue en evaluación, la experiencia de economías como las de Estados Unidos, China, España, Canadá y la Unión Europea muestran que estos filtros se concentran en infraestructura crítica, energía, telecomunicaciones, tecnología, manejo de datos y recursos naturales estratégicos.
“Un mecanismo bien diseñado, basado en criterios objetivos y no discriminatorios, fortalece la confianza, porque entrega reglas claras sobre cómo el país aborda inversiones en sectores estratégicos”, señaló la subsecretaria.
Respecto de plazos, la Subrei proyecta avanzar en materia legislativa en los próximos meses. “Nuestra intención es que este trabajo culmine con la presentación de una indicación sustitutiva a finales de año”, adelantó Estévez, agregando que el proceso contempla un diálogo permanente con parlamentarios, la academia y el sector privado.
Durante julio, la subsecretaria ya ha sostenido varios encuentros para presentar los lineamientos del screening, tanto con la Comisión de Hacienda, como con asesores de los parlamentarios Manuel José Ossandón, María José Gatica, Alejandro Kusanovic, Paulina Vodanovic, Daniella Cicardini, Rodolfo Carter y Paulina Núñez.
A nivel internacional, en mayo la subsecretaria viajó a Australia, donde se reunió con equipos técnicos del Departamento del Tesoro australiano –equivalente al Ministerio de Hacienda– para conocer el funcionamiento de los mecanismos que utilizan para revisar inversiones extranjeras.
Asimismo, y esta vez en territorio nacional, la Subrei compartió con expertos internacionales, académicos y el sector privado en el seminario Securing Growth: Investment & Economic Security in Latin America, organizado junto con el Ministerio de Hacienda, CELIS Institute y el Center for International Private Enterprise (CIPE).
“El principio rector tiene que ser que toda inversión extranjera es bienvenida si cumple con la normativa chilena, los estándares técnicos, las obligaciones contractuales y las reglas de competencia. Chile mantiene una política económica abierta, diversificada y basada en el interés nacional”, señaló Estévez.
El interés que quedó planteado en la administración anterior
Como parte de la presentación del último Estado de la Hacienda Pública por parte del gobierno de Gabriel Boric, en octubre de 2025 se conoció que la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda había iniciado un proceso de análisis de un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras basado en consideraciones de seguridad nacional para el país. En ese entonces, se planteaba que Chile no contaba con esa figura, “lo que implica -se lee en el informe respectivo- evaluar la imposición de ciertas restricciones específicas fundadas en consideraciones de seguridad nacional, tales como restricciones a la adquisición de tierras fronterizas y de explotación de recursos como el litio y los hidrocarburos”. Enseguida, aludía a que la experiencia comparada daba cuenta de que estos sistemas se han implementado en numerosos países, en especial en aquellos miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), “con exitosos resultados”. Según se planteó, las directrices de la OCDE servirían de guía para definir un marco jurídico que no sea discriminatorio, que promueva la transparencia y ofrezca previsibilidad a los inversionistas, que contemple medidas proporcionales al objetivo, y considere la existencia de recursos para apelar contra la decisión de la autoridad. Bajo esta lógica, y además el modelo de la OCDE estudiaban los esquemas en economías como Estados Unidos y España, para generar una hoja de ruta que permita identificar los beneficios y desafíos de implementar un sistema que considere las particularidades de la economía chilena.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Toesca cierra compra de Frontal Trust e inicia proceso de integración entre las AGF
La firma anunció que, tras el hito de este miércoles, se dará inició a un proceso de La integración entre ambas gestoras que se extenderá durante los próximos meses. Pasará a administrar US$ 2.500 millones.
Exxacon demanda a la Municipalidad de Peñalolén por US$ 4,5 millones tras cuatro rechazos a dos edificios terminados
La inmobiliaria acusa a la DOM de rechazar cuatro veces la recepción definitiva del proyecto Cuvée, pese a que el SEA y el Minvu habían descartado una exigencia que la municipalidad seguía imponiendo. El retraso alcanzó 459 días y, según el libelo, dejó a la empresa pagando intereses a Santander y Frontal Trust.
La Cámara Chileno-Alemana designa a Gabriele Lothholz como su presidenta para los próximos dos años
La presidenta ejecutiva de Voxkom ejercerá su segundo mandato con el director de GKD Latam, Enrique Celedón, como primer vicepresidente, el socio director de PPU Chile, Juan Pablo Wilhelmy, como segundo vicepresidente, y la líder de Minería y Energía EY Chile, Alicia Domínguez, como tesorera.
Tomás Bercovich, de Global66, cuenta en medio de la celebración en Atenas cómo se convirtió en el nuevo Emprendedor Endeavor chileno
El cofundador y CEO de la fintech chilena fue aprobado unánimemente por el jurado para ingresar a la red global de apoyo al emprendimiento y adelantó los planes de la startup, que crece más de 100% al año y es rentable hace dos años.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete