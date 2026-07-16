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Gobierno conforma mesa interministerial para evaluar las implicancias de un screening para inversiones extranjeras

La Subrei avanza en una mesa interministerial para diseñar el mecanismo de control de proyectos foráneos en sectores estratégicos.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Jueves 16 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

inversión extranjera gobierno presupuesto impuestos relaciones exteriores
<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Foto: Rodolfo Jara

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