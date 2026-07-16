Gobierno conforma mesa interministerial para evaluar las implicancias de un screening para inversiones extranjeras

La Subrei avanza en una mesa interministerial para diseñar el mecanismo de control de proyectos foráneos en sectores estratégicos.

Fomentar la inversión es uno de los principales ejes del gobierno de José Antonio Kast en materia económica. A través del proyecto de reconstrucción nacional, el Ejecutivo ha apostado por incentivos como la invariabilidad tributaria, la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23% y la reducción en los tiempos de tramitación de permisos para atraer capitales de largo plazo.

Otro paso en el horizonte es el desarrollo de un mecanismo de screening para las inversiones extranjeras, que permitiría al Estado revisar operaciones de compra de empresas nacionales o de infraestructura crítica cuando puedan comprometer la seguridad nacional, la autonomía o intereses estratégicos del país.

En la práctica, este control busca evitar situaciones de monopolio en áreas sensibles como los minerales críticos, cadenas de suministro o sectores tecnológicos.

En un contexto de creciente competencia geopolítica por el acceso a minerales críticos y tecnologías de vanguardia, el screening de inversiones cobra especial relevancia para Chile, uno de los principales productores mundiales de cobre, litio y renio.

La discusión se produce, además, en un momento de fuerte dinamismo de la inversión foránea en Chile. De acuerdo con el Banco Central, la Inversión Extranjera Directa (IED) a mayo acumuló US$ 9.855 millones, un aumento del 53% comparado con los cinco primeros meses de 2025.

De hecho, sólo en mayo ingresaron US$ 2.169 millones a través de IED, lo que, según InvestChile, supera en un 14% el promedio de los últimos 5 años para el período enero-mayo, que fue de US$ 8.682 millones.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

De este flujo total acumulado, la reinversión de utilidades registró US$ 7.356 millones, mientras las participaciones en el capital alcanzaron US$ 1.336 millones y los instrumentos de deuda US$ 983 millones.

Ante este panorama, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, detalló a DF que el gobierno ya conformó una mesa interministerial para analizar las implicancias jurídicas, económicas e institucionales de un eventual sistema de revisión de inversiones en Chile.

Aunque el diseño final de control sigue en evaluación, la experiencia de economías como las de Estados Unidos, China, España, Canadá y la Unión Europea muestran que estos filtros se concentran en infraestructura crítica, energía, telecomunicaciones, tecnología, manejo de datos y recursos naturales estratégicos.

“Un mecanismo bien diseñado, basado en criterios objetivos y no discriminatorios, fortalece la confianza, porque entrega reglas claras sobre cómo el país aborda inversiones en sectores estratégicos”, señaló la subsecretaria.

Respecto de plazos, la Subrei proyecta avanzar en materia legislativa en los próximos meses. “Nuestra intención es que este trabajo culmine con la presentación de una indicación sustitutiva a finales de año”, adelantó Estévez, agregando que el proceso contempla un diálogo permanente con parlamentarios, la academia y el sector privado.

Durante julio, la subsecretaria ya ha sostenido varios encuentros para presentar los lineamientos del screening, tanto con la Comisión de Hacienda, como con asesores de los parlamentarios Manuel José Ossandón, María José Gatica, Alejandro Kusanovic, Paulina Vodanovic, Daniella Cicardini, Rodolfo Carter y Paulina Núñez.

A nivel internacional, en mayo la subsecretaria viajó a Australia, donde se reunió con equipos técnicos del Departamento del Tesoro australiano –equivalente al Ministerio de Hacienda– para conocer el funcionamiento de los mecanismos que utilizan para revisar inversiones extranjeras.

Asimismo, y esta vez en territorio nacional, la Subrei compartió con expertos internacionales, académicos y el sector privado en el seminario Securing Growth: Investment & Economic Security in Latin America, organizado junto con el Ministerio de Hacienda, CELIS Institute y el Center for International Private Enterprise (CIPE).

“El principio rector tiene que ser que toda inversión extranjera es bienvenida si cumple con la normativa chilena, los estándares técnicos, las obligaciones contractuales y las reglas de competencia. Chile mantiene una política económica abierta, diversificada y basada en el interés nacional”, señaló Estévez.

El interés que quedó planteado en la administración anterior