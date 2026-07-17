Kast destaca despliegue preventivo por sistema frontal y confirma uso de recursos regionales para enfrentar la emergencia

"Este es un sistema frontal prolongado que va a perdurar unos días. Lo más importante ha sido la prevención y la coordinación con las distintas autoridades, tanto políticas electas democráticamente, como los gobernadores y alcaldes", dijo el mandatario.

Mientras se trasladaba por tierra hacia la Región del Biobío, el Presidente José Antonio Kast entregó este viernes un balance de la respuesta del Gobierno frente al sistema frontal que afecta a gran parte del país y que, hasta ahora, ha dejado tres personas fallecidas, además de cortes de suministro eléctrico y diversas afectaciones en infraestructura.

En entrevista con Radio Bío Bío, el mandatario explicó que decidió viajar por vía terrestre debido a las dificultades que han enfrentado las operaciones aéreas en el Aeropuerto Carriel Sur de Concepción, donde las fuertes ráfagas de viento impidieron el aterrizaje de algunos vuelos. Durante el recorrido, señaló que también espera detenerse en las regiones del Maule y de O'Higgins, si las condiciones climáticas lo permiten.

Kast, además, aseguró que el Ejecutivo adoptó con anticipación medidas para enfrentar la emergencia, entre ellas la activación de recursos para este tipo de situaciones. "Hemos tenido dos reuniones en semanas previas con los gobernadores de todo Chile, y que en base a la conversación que se tuvo con ellos, se anticipó la posibilidad del uso del 2% de emergencia para todas las localidades afectadas", explicó.

En esa línea, agregó que "se dictó el decreto 1212 a comienzos de la semana. Eso facilita mucho… es una medida preventiva importante", dijo.

El Presidente sostuvo que la principal estrategia del Gobierno ha sido reforzar la coordinación institucional antes del avance del temporal. "Este es un sistema frontal prolongado que va a perdurar unos días. Lo más importante ha sido la prevención y la coordinación con las distintas autoridades, tanto políticas electas democráticamente, como los gobernadores y alcaldes, como todas las personas del Ejecutivo, hay ministros desplegados", planteó.

En esa línea, el mandatario dijo que la experiencia acumulada por el país frente a desastres naturales ha permitido fortalecer la capacidad de respuesta. "Chile ha ido aprendiendo, Chile ha ido a través de cada una de las tragedias mejorando su institucionalidad y lo que hemos hecho en estos días es reforzarla y tratar de anticiparnos".

Respecto de los efectos del temporal sobre el suministro eléctrico, Kast reconoció que la situación más compleja se concentra en la zona sur del país.

"Tenemos una afectación importante en el tema de cortes de suministro eléctrico, principalmente en la zona sur, dado las ráfagas de viento muy fuerte… Estamos muy atentos a que esto se vaya reponiendo a la mayor velocidad posible, siempre resguardando la vida de las personas", dijo.

Durante la entrevista, el Mandatario también destacó el trabajo de la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián y valoró el despliegue preventivo de las Fuerzas Armadas, mencionando el operativo realizado en la provincia de Talagante.

Trabajo conjunto

Más tarde, en una entrevista con La Tercera, el Presidente Kast profundizó en el despliegue del Gobierno frente al sistema frontal y destacó el trabajo coordinado entre autoridades de distintos niveles y sectores políticos.

Consultado por el balance de la respuesta frente a la emergencia, Kast evitó sacar conclusiones definitivas debido a que el evento meteorológico continúa en desarrollo, aunque valoró el trabajo conjunto entre las distintas instituciones.

"Es difícil ahora decir algo, porque esto no ha terminado (...) Pero lo que al Estado, a los gobiernos regionales, a las delegaciones presidenciales y a los alcaldes les ha correspondido hacer, hasta ahora se ha respondido bien y sobre todo destacar la unidad, el trabajo conjunto que se ha realizado por todas las autoridades, sin distinción de colores políticos", dijo.

En la misma línea, sostuvo que durante los últimos días ha constatado un clima de colaboración entre autoridades oficialistas y de oposición.

"He visto una motivación o una determinación de trabajar unidos y poner a las personas en el centro (...) Aquí nadie se pierde y todos estamos bajo un objetivo común y poniendo el corazón y la voluntad para enfrentar esta emergencia nacional", destacó.

El Presidente también aclaró el alcance del mecanismo que permitirá disponer recursos regionales para enfrentar los efectos del temporal, precisando que no corresponde al 2% constitucional de emergencia.

"Hay que aclararlo, no es el 2% constitucional. No. Es el 2% de los presupuestos regionales que generalmente se activan una vez ocurrida la emergencia, y hay todo un trámite administrativo que hace más lenta la llegada y el uso de los recursos", dijo Kast, agregando que se detectó que dicho mecanismo es lento y que por ello se adelantaron en la elaboración del decreto.

Respecto de la posibilidad de destinar recursos adicionales a las zonas más afectadas, Kast señaló que el Gobierno evaluará la evolución de la emergencia sobre la base de los informes de Senapred y de las fichas elaboradas por el Ministerio de Desarrollo Social.

"Tenemos que ir analizando los informes que haga Senapred (...) para poder ir después con otros recursos adicionales", dijo Kast, y agregó que ese trabajo "tiene que ser muy institucional para impedir el mal uso de recursos y focalizarlos en las personas que realmente lo necesitan, porque los fondos son escasos".

Finalmente, el Mandatario indicó que continuará monitoreando la situación antes de definir nuevas visitas a regiones afectadas. "Vamos a ir evaluando día a día las situaciones (...) estamos todos atentos, estamos todos concentrados en la emergencia", señaló.