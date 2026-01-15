Kast se reúne con Carter en medio de rumores de su llegada al Ministerio de Seguridad
El senador electo por La Araucanía señaló que su compromiso sigue estando con los electores de la región. En tanto, el Partido Nacional Libertario declinó participar del nuevo Gobierno.
A menos de una semana de que el Presidente electo, José Antonio Kast, presente oficialmente a su gabinete, una de las definiciones que sigue concentrando mayor atención es quién encabezará el Ministerio de Seguridad, una cartera estratégica para un Gobierno que ha sido calificado como de “emergencia” y que ha situado el orden público como eje central.
En ese contexto, cerca de las 17:00 horas de este miércoles llegó hasta la denominada “Moneda chica”, en calle La Gloria 88, el senador recién electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, uno de los nombres que ha circulado con mayor fuerza para asumir dicha responsabilidad.
Tras cerca de dos horas, el exalcalde de La Florida dio señales de que declinaría asumir el cargo: “Yo no he venido a ningún ofrecimiento en particular, ni a recibirlo, ni a declinarlo. Simplemente he venido a ver al Presidente por temas de seguridad, y además, en mi calidad de senador electo por La Araucanía”, dijo.
Consultado respecto de si mantiene su compromiso con los electores de la Novena Región, Carter fue enfático: “Siempre ha sido así”.
La expectativa se extiende a un gabinete que aún mantiene definiciones estratégicas abiertas, como la eventual creación de un triministerio de Economía, Energía y Minería, áreas clave que todavía no cuentan con responsables definidos.
Nacionales libertarios no participarán del Gobierno
Más temprano, el Partido Nacional Libertario (PNL) informó que no participará del Gobierno de Kast.
“Tras evaluar las conversaciones sostenidas en los últimos días, no formará parte del Gobierno del Presidente Electo José Antonio Kast. Concluimos que el diseño político escogido nos aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática. Podemos ser un mejor aporte desde una posición de responsabilidad e independencia”, dijeron.
“Reconocemos la autonomía y el derecho del Presidente Electo para diseñar su equipo de Gobierno y le deseamos éxito a él y a su gabinete”, cerraron.
